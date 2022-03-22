Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...

Отправлено: - 19:32

Неумение работать с людьми "вживую"; неумение вести диалог с карапаим народом; неумение обьяснить то что САМИ задумали - это следствие отсутствия КАДРОВОЙ политики у нынешнего режима власти; отсутствие специалистов которые могут и умеют простым языком , без бубнения по заранее написанному и непонятному тексту обьяснить что чёрное - это чёрное, а белое - это белое: - нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие; Вторая или Пятая республика - это Государство, которое собирается строить новая неназарбаевская власть.