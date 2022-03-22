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≡ Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43840
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
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Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2904
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
#1
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Неумение работать с людьми "вживую"; неумение вести диалог с карапаим народом; неумение обьяснить то что САМИ задумали - это следствие отсутствия КАДРОВОЙ политики у нынешнего режима власти; отсутствие специалистов которые могут и умеют простым языком , без бубнения по заранее написанному и непонятному тексту обьяснить что чёрное - это чёрное, а белое - это белое: - нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие; Вторая или Пятая республика - это Государство, которое собирается строить новая неназарбаевская власть.
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