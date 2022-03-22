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"Баранов жалко!" - то здесь, то там было слышно среди толпы зрителей. Некоторые уже сомневались в том, что они живые, пока в очередной агонии не начинали биться на плечах нового участника.Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с таким же весом, а барана, стоящего в сторонке, также подарить победителю... от этого уникальность и зрелищность убавятся?А лучше дали бы по мешку ...сахара на плечи .. это сейчас в тренде!