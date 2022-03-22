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≡ До 1 случая снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43840
До 1 случая снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 22.03.22 - 18:04
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За понедельник, 21 марта, в регионе зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,001 %. Днем ранее было выявлено 2 заболевших и темп прироста был выше - 0,003%.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16420
До 1 случая снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 22.03.22 - 18:04
#1
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один, совсем один.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 18:13]
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