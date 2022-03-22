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≡ Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43838
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
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Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16419
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
#1
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погода хорошая.
праздник удался
кому повезло тот попробовал
//салат из перепиленных яиц//.
это тоже класс
///Его можно съесть, мой дед так делал/// про барана.
в чем заключался конкурс плова и баурсаков, не понял.
если их продавали.
у кого дороже наверное.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 15:58]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24517
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 16:13
#2
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Цитата:
alex_60:
у кого дороже наверное.

Бараны, чтоле?... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8566
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 22.03.22 - 17:18
#3
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Насчёт баурсаков и других угощений кустанайцы конечно молодцы,на ОРТ во многих магазинчиках стоял накрытый стол с баурсками,конфетами и горячим чаем.
Сегодня по стройке закупался,так например в ТДС и Мегастрое на входе встречают девчата в национальной одежде и приглашают за стол,заехал на заправку Гелиос и там пожалуйста ,баурсаки и очаровательная девушка оператор в национальной одежде,одним словом праздник был везде ,а не только в центре.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2734
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 17:28
#4
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Цитата:
alex_60:
салат из перепиленных яиц

Алекс, зачем яйца-то пилить?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8370
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 22.03.22 - 17:37
#5
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"Баранов жалко!" - то здесь, то там было слышно среди толпы зрителей. Некоторые уже сомневались в том, что они живые, пока в очередной агонии не начинали биться на плечах нового участника.





Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с таким же весом, а барана, стоящего в сторонке, также подарить победителю... от этого уникальность и зрелищность убавятся?
А лучше дали бы по мешку ...сахара на плечи .. это сейчас в тренде!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4601
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 22.03.22 - 17:38
#6
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например из березы и бамбука,- а где бамбук растет в Казахстане ?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16419
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 17:42
#7
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Цитата:
Козлов я:
зачем яйца-то пилить?


поэтому я и сказал что повезло тому кто попробовал.
пиленные яйца как то в диковинку.
чтобы никого не обижать, не спросил чем пилили.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24517
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 17:44
#8
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Цитата:
yudjin:
Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с

А бвраны, что, умерли?... :lol: :-o
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8370
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 17:48
#9
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Цитата:
drakon:
А бвраны, что, умерли

Нет конечно, они безмерно радовались до дрожи в ногах и конвульсий удовольствия. ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16419
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 17:56
#10
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Цитата:
Гога:
где бамбук растет в Казахстане ?


любой школьник знает
//В КХ «Серикбай» Жанакорганского района Кызылординской области в этом сезоне выросло экзотическое для наших мест растение – бамбук! Идея выращивать его на своих полях возникла у директора хозяйства Амантая Сарбасова, пишет собкор «КазахЗерно.kz»///
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