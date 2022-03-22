Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе. Читать новость
погода хорошая. праздник удался кому повезло тот попробовал //салат из перепиленных яиц//. это тоже класс ///Его можно съесть, мой дед так делал/// про барана. в чем заключался конкурс плова и баурсаков, не понял. если их продавали. у кого дороже наверное.
Насчёт баурсаков и других угощений кустанайцы конечно молодцы,на ОРТ во многих магазинчиках стоял накрытый стол с баурсками,конфетами и горячим чаем. Сегодня по стройке закупался,так например в ТДС и Мегастрое на входе встречают девчата в национальной одежде и приглашают за стол,заехал на заправку Гелиос и там пожалуйста ,баурсаки и очаровательная девушка оператор в национальной одежде,одним словом праздник был везде ,а не только в центре.
"Баранов жалко!" - то здесь, то там было слышно среди толпы зрителей. Некоторые уже сомневались в том, что они живые, пока в очередной агонии не начинали биться на плечах нового участника.
Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с таким же весом, а барана, стоящего в сторонке, также подарить победителю... от этого уникальность и зрелищность убавятся? А лучше дали бы по мешку ...сахара на плечи .. это сейчас в тренде!
любой школьник знает //В КХ «Серикбай» Жанакорганского района Кызылординской области в этом сезоне выросло экзотическое для наших мест растение – бамбук! Идея выращивать его на своих полях возникла у директора хозяйства Амантая Сарбасова, пишет собкор «КазахЗерно.kz»///
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