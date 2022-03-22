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≡ Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43838
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
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Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16417
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
#1
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погода хорошая.
праздник удался
кому повезло тот попробовал
//салат из перепиленных яиц//.
это тоже класс
///Его можно съесть, мой дед так делал/// про барана.
в чем заключался конкурс плова и баурсаков, не понял.
если их продавали.
у кого дороже наверное.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 15:58]
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