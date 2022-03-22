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Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе.