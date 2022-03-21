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Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43837
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 19:07
Официально праздник начинался в 11 часов, но десятки горожан пришли на место заранее. Для них подготовили два концерта. Один на площадке где установлена сцена, недалеко от пляжа. Здесь Аяз ата катался на верблюде, выступали официальные лица. Другой концерт возле юрт, у самого входа в парк, вели школьные коллективы.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16416
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 21.03.22 - 19:07
Барана жалко.
издевательство над животным.
21 век на дворе.
и еще "вкусный куырдак"
его участь.
издевательство над животным.
21 век на дворе.
и еще "вкусный куырдак"
его участь.
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 19:29
Цитата:
Эх, Бриджит Бардо на вас нету!
[Исправлено: yudjin, 21.03.2022 - 19:30]
Дети сочувствовали барану, большинство же зрителей аплодировали и подбадривали участников соревнования.
Эх, Бриджит Бардо на вас нету!
[Исправлено: yudjin, 21.03.2022 - 19:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5156
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 21.03.22 - 20:05
Автомобилей в городе становится больше, взять хотя бы мою семью, у сына, у снохи, теперь дочь загорелась купить себе авто, не считая моё. Я к тому, что припарковаться на праздник было проблематично, пробки были на улице парковой и Гагарина до следующего перекрестка, заняли все дворы в ближайших домах. Тут ещё пешеходы толпой переходили, что пришлось сотрудникам полиции в ручную регулировать поток желающих попасть на праздник.
Я проезжал мимоходом и не очень обрадовался всему такому организации
Я проезжал мимоходом и не очень обрадовался всему такому организации
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 20:22
Цитата:
это лень называется! Рудный то за пол часа можно пройти пешком... а тут погода такая хорошая и нет... ж...у везти надобно.
сайлау курманов:
рипарковаться на праздник было проблематично
рипарковаться на праздник было проблематично
это лень называется! Рудный то за пол часа можно пройти пешком... а тут погода такая хорошая и нет... ж...у везти надобно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 845
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 21.03.22 - 21:33
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Очень!
Ну очень, увлекательный протокол осмотра праздничного мероприятия.
Ели плов здесь же, не отходя от очереди к казану.
Цитата:
Здесь такие колоритные песни, танцуют.
Цитата:
Как жонглировать перестают, толпа рассасывается.
Цитата:
Главный приз – сам баран. Для контроля качества использовали небольшой предмет, которого участник должен был коснуться.
Цитата:
Дети сочувствовали барану,
Очень!
Ну очень, увлекательный протокол осмотра праздничного мероприятия.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 773
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 22.03.22 - 09:22
Цитата:
Пасха выпадает на 24 апреля.Будете свинью подымать потом его на шашлык!
alex_60:
Барана жалко.
Барана жалко.
Пасха выпадает на 24 апреля.Будете свинью подымать потом его на шашлык!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16416
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 22.03.22 - 10:39
история повторяется смотрю.
те же грабли.
надеюсь понятно выразился
с праздником.
те же грабли.
надеюсь понятно выразился
с праздником.
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.22 - 10:43
Цитата:
Ее, а не его. Свинья - женского рода. Вам ли не знать
ПолиграфЪ Боярышников:
Будете свинью подымать потом его на шашлык!
Будете свинью подымать потом его на шашлык!
Ее, а не его. Свинья - женского рода. Вам ли не знать
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.22 - 10:45
На югах надо верблюда поднять и 20 метров пронести
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.22 - 14:01
Цитата:
вчкушка, нанаурызилась поди уже?
какие-то истории из своей жизни уже рассказывает...
ПолиграфЪ Боярышников:
Пасха выпадает на 24 апреля.Будете свинью подымать потом его на шашлык!
Пасха выпадает на 24 апреля.Будете свинью подымать потом его на шашлык!
вчкушка, нанаурызилась поди уже?
какие-то истории из своей жизни уже рассказывает...
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