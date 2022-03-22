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≡ "Быть тебе врачом" - Воспитаннику "Дельфина" провели обряд тусау кесу на Наурыз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43837
"Быть тебе врачом" - Воспитаннику "Дельфина" провели обряд тусау кесу на Наурыз
Отправлено: 22.03.22 - 13:53
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В доме ребенка вчера, 21 марта, воспитанникам устроили праздник. А одному из малышей, который как раз встал на ноги и пошел в эти дни, провели национальный казахский обряд перерезания пут.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24515
Re: "Быть тебе врачом" - Воспитаннику...
Отправлено: 22.03.22 - 13:53
#1
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У нас, тоже был такой - обычай.
Я выбрал - книгу... :lol: ;-)
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