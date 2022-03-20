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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 465 из 465«1...463464465
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24515
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 20:44
#6961
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Цитата:
alex_60:
дороговато.

Меньше, ездить - будем... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8975
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 21:04
#6962
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Цитата:
drakon:
Я рождён в Советском Союзе. Сделан я в СССР...


Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.22 - 00:37
#6963
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Цитата:
drakon:
Меньше, ездить - будем...


да,
да и зачем ездить, подсолнечного масла все равно нет в продаже.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24515
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.22 - 12:11
#6964
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С Новым Годом!
Товарищи... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.22 - 18:30
#6965
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Цитата:
drakon:
Новым Годом!


уже третий месяц как Новый год на дворе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15928
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 12:33
#6966
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Как там Европа, пока еще держится под натиском собственных санкций? :lol:
Мож сильнее надо гайки закрутить? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.03.2022 - 12:34]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24515
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 12:37
#6967
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Цитата:
maxsaf:
Мож сильнее надо гайки закрутить? :lol:

Давайте, закручивайте. Толькло себе,
резьбу не - сорвите... :lol: ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 12:38
#6968
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Цитата:
elektron:

8-) Это даааа)) Согласен
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 12:51
#6969
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Цитата:
drakon:
Толькло


сорвана уже.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24515
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 12:54
#6970
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Цитата:
alex_60:
уже третий месяц как Новый год на дворе.

Казахский - начался... :lol: :oops: :-P
Или - паска?... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.22 - 13:05
#6971
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Цитата:
drakon:
Казахский - начался...


нет такого\

Цитата:
drakon:
Или - паска?..


хлеб, ну или творог не может начаться.
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