Отправлено: - 11:23

ACROS:

Это не уровень Президента: - что и как и сколько - каждая область сама должна решать количество и нужность этих замов.

Цитата:ну как же.вот///у акимов не должно быть больше трёх заместителей. В исключительных случаях – четыре", – сказал президент.///