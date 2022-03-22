Отправлено: - 06:40

yudjin:

Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.

посол Украины в Астане Николай Саливон также выступал с протестами против выпуска подобной продукции

[Исправлено: maxsaf, 22.03.2022 - 07:20]

Цитата:Не совсем так. Тут уже приводили кучу примеров, когда кто-то как-то себя называет, типа в шутку, но другим не позволяет. Тот самый случай. Насчет водки "хохлушка" - там отдельная история, со скандалом, протестами. Тоже не самый удачный пример. Тем более это было давно, до 14 года. Теперь все сильно поменялось.Цитата:Что-то не в восторге Украина от такой клички.