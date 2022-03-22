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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 01:28
Неплохо почистили тему про Светофор
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 06:40
Цитата:
Не совсем так. Тут уже приводили кучу примеров, когда кто-то как-то себя называет, типа в шутку, но другим не позволяет. Тот самый случай. Насчет водки "хохлушка" - там отдельная история, со скандалом, протестами. Тоже не самый удачный пример. Тем более это было давно, до 14 года. Теперь все сильно поменялось.
Цитата:
Что-то не в восторге Украина от такой клички.
[Исправлено: maxsaf, 22.03.2022 - 07:20]
yudjin:
Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.
Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.
Не совсем так. Тут уже приводили кучу примеров, когда кто-то как-то себя называет, типа в шутку, но другим не позволяет. Тот самый случай. Насчет водки "хохлушка" - там отдельная история, со скандалом, протестами. Тоже не самый удачный пример. Тем более это было давно, до 14 года. Теперь все сильно поменялось.
Цитата:
посол Украины в Астане Николай Саливон также выступал с протестами против выпуска подобной продукции
Что-то не в восторге Украина от такой клички.
[Исправлено: maxsaf, 22.03.2022 - 07:20]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 07:06
Цитата:
Интересно, наш Акрос имеет имеет к этому отношение или совпадение?))
Водка "Хохлушка" изготовляется и в Казахстане компанией "Акрос" и небольшими партиями экспортируется в Российскую Федерацию.
Интересно, наш Акрос имеет имеет к этому отношение или совпадение?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 08:02
Цитата:
прям рекламная компания.
кто не знал, теперь в курсе.
maxsaf:
изготовляется и в Казахстане компанией "Акрос" и небольшими партиями экспортируется в Российскую Федерацию.
изготовляется и в Казахстане компанией "Акрос" и небольшими партиями экспортируется в Российскую Федерацию.
прям рекламная компания.
кто не знал, теперь в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 08:04
Наурыз мейрамы құтты болсын!
С праздником Наурыз!
С праздником Наурыз!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 08:10
утренняя история из жизни, как грузин сало продавал.
///Продает грузин на рынке сало. Рядом со шматком сала лежит ножичек, отрезать и пробовать. Подошел мужик, отрезал, попробовал : - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? - Хлэбом кормил, - с гордостью говорит грузин. Мужик достает "корочку " ОБХСCника : - Хлебом кормить свинью нельзя, штраф заплатите. Отдал грузин штраф, стоит злой на всех. Подходит другой мужик. Отрезает сало, пробует. - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? Грузин со злостью : - Гав*ом кармил !!! Мужик достает "" корочку "" работника санэпидемстанции : - Говн*м кормить свиней нельзя, штраф заплатите. Отдал грузин деньги, еще злее стал. Подходит третий мужик, пробует сало : - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? - Чэм кармил, чэм кармил !!! Ничэм ни кармил !! Дэнги давал, он сам кушать хадыл///
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 08:13]
///Продает грузин на рынке сало. Рядом со шматком сала лежит ножичек, отрезать и пробовать. Подошел мужик, отрезал, попробовал : - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? - Хлэбом кормил, - с гордостью говорит грузин. Мужик достает "корочку " ОБХСCника : - Хлебом кормить свинью нельзя, штраф заплатите. Отдал грузин штраф, стоит злой на всех. Подходит другой мужик. Отрезает сало, пробует. - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? Грузин со злостью : - Гав*ом кармил !!! Мужик достает "" корочку "" работника санэпидемстанции : - Говн*м кормить свиней нельзя, штраф заплатите. Отдал грузин деньги, еще злее стал. Подходит третий мужик, пробует сало : - М-м-м, какое вкусное сало ! Чем свинью кормил ? - Чэм кармил, чэм кармил !!! Ничэм ни кармил !! Дэнги давал, он сам кушать хадыл///
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 08:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 09:38
quote]maxsaf:
Не поддавайтесь на провокации и продолжайте обсуждать тему статьи. Но если уж очень хочется ответить - делайте это во флуде, с цитатой.
в рамку, и на стену.
Не поддавайтесь на провокации и продолжайте обсуждать тему статьи. Но если уж очень хочется ответить - делайте это во флуде, с цитатой.
в рамку, и на стену.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 10:58
quote]maxsaf: Свинья - женского рода. Вам ли не знать
тонко подмечено.
а еще писАли их в
забегаловки не пускали.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 11:00]
тонко подмечено.
а еще писАли их в
забегаловки не пускали.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 11:00]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 11:03
наверное уже поздно ехать,
все баурсаки и плов поди сьели наверное.
раньше веб камера на площадь перед акиматом онлайн работала,
сейчас не нашел.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 11:35]
все баурсаки и плов поди сьели наверное.
раньше веб камера на площадь перед акиматом онлайн работала,
сейчас не нашел.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 11:35]
A
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.03.22 - 11:05
Цитата:
Только водочку употреблю и хохлушек люблю, иногда - красивые и горячие дивчины.
maxsaf:
имеет к этому отношение
имеет к этому отношение
Только водочку употреблю и хохлушек люблю, иногда - красивые и горячие дивчины.
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