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≡ Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43836
Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 16.03.22 - 15:12
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил ограничить количество заместителей акимов. Вопрос будет контролировать администрация президента.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12132
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 16.03.22 - 15:12
#1
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Ограниченное количество замов не означает ограничение по помощникам с зарплатой зама)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5156
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 16.03.22 - 15:27
#2
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Оказывается штат областного акимата составляет больше шестьсот человек, раздут до не могу, чем они заняты? Ну водители, дворники и прочая прислуга понятно чем занимаются, а отделы дублирующие городские и районные есть дармоеды и прихлебатели народных денег....
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
40
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 16.03.22 - 21:29
#3
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Ню ню и ещё плюс штат облачных Акимов на 3 области( дай бог 10-15%))). А народ сахар бегает скупает, да как дикие. Но разве нет более важных целей?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
244
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 17.03.22 - 09:02
#4
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я когда то работал в областном управлении при акимате, встретил как то бывшего коллегу, я тогда работал в бизнесе, спрашиваю чем занимаешься, он работаю в акимате, в отделе предпринимательства. Я можешь чем нибудь помочь.Да не мы только бумажки перекладываем и статистику собираем
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Костанай-Су
§ Костанай-Су
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.19
Сообщений:
2
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 18.03.22 - 13:44
#5
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И не только у акимов нада уменьшить каличество заместителей. Вот к примеру в ГКП тоже это нада сделать. Недавно в Костанай су привезли новово-старово директора. Но чтото пошло не так и дали должность заместителя тоесть расплодили заместителей опять. Зачем? Куда смотрит акимат
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16412
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 18.03.22 - 14:19
#6
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//В исключительных случаях – четыре", – сказал президент./

ну тогда где 4, можно и 5,6 -
но только в очень исключительных случаях.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
896
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 22.03.22 - 10:50
#7
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А сколько заместителей положено заместителю акима?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2903
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 22.03.22 - 11:13
#8
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Цитата:
alex_60:
где 4, можно и 5,6


Это не уровень Президента: - что и как и сколько - каждая область сама должна решать количество и нужность этих замов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16412
Re: Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
Отправлено: 22.03.22 - 11:23
#9
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Цитата:
ACROS:
Это не уровень Президента: - что и как и сколько - каждая область сама должна решать количество и нужность этих замов.


ну как же.
вот
///у акимов не должно быть больше трёх заместителей. В исключительных случаях – четыре", – сказал президент.///
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