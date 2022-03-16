Re: Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших...

Отправлено: - 21:59

Сыбыр, о какой независимости кричат то? Когда за тысячи километров стреляют ради того что бы померяться пипи..., А мы в независимом Казахстане тремор ловим. Досада лишь только. И это цветочки. Дожили блин