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≡ Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших резервов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43836
Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших резервов
Отправлено: 16.03.22 - 15:01
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил о необходимости снижения спекулятивного спроса на валюту. Он призвал банки второго уровня контролировать приобретение иностранной валюты.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
921
Re: Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших...
Отправлено: 16.03.22 - 15:01
#1
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Надо к в РФ обязать недропользователей продавать 80% валютной выручки.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
40
Re: Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших...
Отправлено: 16.03.22 - 21:59
#2
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Сыбыр, о какой независимости кричат то? Когда за тысячи километров стреляют ради того что бы померяться пипи..., А мы в независимом Казахстане тремор ловим. Досада лишь только. И это цветочки. Дожили блин
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
896
Re: Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших...
Отправлено: 22.03.22 - 10:48
#3
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Цитата:
Сабыр:
Надо к в РФ обязать недропользователей продавать 80% валютной выручки.

Кто будет обязывать??))
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