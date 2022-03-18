Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...

Отправлено: - 22:32

"....как далеки ОНИ от народа...": - иногда когда приезжаешь в город по делам, когда там гостит очередной СОЛНЦЕЛИКИЙ, нервов и зла не хватает: - перекрывают улицы, оцепление везде, крутишься по городу и тогда появляется шальная мыслишка: - "надо было пару "лимонок" Ф-1 с армий захватить", тем более у нас учёт в части был, лажовый, джайский.