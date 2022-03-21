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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8367
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:46
Цитата:
Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.
Продуктов со словами "ру...ня", "ра...ка" я не встречал.
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.
Продуктов со словами "ру...ня", "ра...ка" я не встречал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:46
Цитата:
Каждый день что-то новое для себя узнаю
alex_60:
смотря с какой интонацией его произнести.
смотря с какой интонацией его произнести.
Каждый день что-то новое для себя узнаю
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:34
Цитата:
Каком кверху.
Но канадцам не понять.
maxsaf:
Как?
Как?
Каком кверху.
Но канадцам не понять.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:37
Цитата:
Ну, для канадцев, если они не понимают - с таким надо в личку.А так ты как бы и остальных приглашаешь поучаствовать в обсуждении.
ПыСы. Да, быть недалёким - личный выбор каждого. Ты сделал свой выбор, и тебя за это никто здесь не осуждает.
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Ну, для канадцев, если они не понимают - с таким надо в личку.А так ты как бы и остальных приглашаешь поучаствовать в обсуждении.
ПыСы. Да, быть недалёким - личный выбор каждого. Ты сделал свой выбор, и тебя за это никто здесь не осуждает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:41
Цитата:
Для очень "близких" канадцев - если ты не видишь разницы между "руснёй" и "ватником", то о чём с тобой можно говорить? Что обсуждать?Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.
maxsaf:
А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять,
А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять,
Для очень "близких" канадцев - если ты не видишь разницы между "руснёй" и "ватником", то о чём с тобой можно говорить? Что обсуждать?Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 15:08
Поздравляю всех с Наурызом, с весной!
Хорошего настроения!
Привет, любимая, как ты?
Ты сегодня красивая, как никогда.
Привет, любимая, чем занимаешься?
Скажи-ка мне, скажи, как ты?
Хорошего настроения!
Привет, любимая, как ты?
Ты сегодня красивая, как никогда.
Привет, любимая, чем занимаешься?
Скажи-ка мне, скажи, как ты?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 15:58
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 16:02
Я отнюдь не поклонник , но тут он прав .
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 18:10
Цитата:
Дракон.
в его стиле.
таноми52:
Привет, любимая, как ты? Ты сегодня красивая, как никогда. Привет, любимая, чем занимаешься? Скажи-ка мне, скажи, как ты?
Привет, любимая, как ты? Ты сегодня красивая, как никогда. Привет, любимая, чем занимаешься? Скажи-ка мне, скажи, как ты?
Дракон.
в его стиле.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 18:42
Цитата:
По Вашему утверждению он был секс-символом у себя на малой родине.
Вот верю!
И, по Маяковскому: "И лучшие девушки нашей страны (здесь будем говорить -района) сами бросались ему на шею!"
alex_60:
Дракон. в его стиле.
Дракон. в его стиле.
По Вашему утверждению он был секс-символом у себя на малой родине.
Вот верю!
И, по Маяковскому: "И лучшие девушки нашей страны (здесь будем говорить -района) сами бросались ему на шею!"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 19:35
Цитата:
А мож ты тут самый умный? Вот тебе задачка для 3-го класса
Уже не ваш земляк:
Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.
Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.
А мож ты тут самый умный? Вот тебе задачка для 3-го класса
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 20:18
наурыз тема.
шутка или нет что казахи едят много мяса. оказывается это шутка.
Казахстан на 48 месте списка по потреблению мяса.
В год каждый казахстанец употребляет 67,2 килограмма мяса. В том числе - 26,3 кг говядины, 15,1 кг свинины, 13,3 кг птицы, 8 кг баранины, 4,4 кг других видов мяса.конина похоже относится к другим видом мяса.
для сравнения
Больше всего мяса употребляют в Люксембурге. В год каждый житель этого небольшого европейского государства съедает 136,5 килограмма мяса.
даже Багамские острова в первой десятке.
короче два варианта, или мяса мало, или казахов в Казахстане.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2022 - 20:20]
шутка или нет что казахи едят много мяса. оказывается это шутка.
Казахстан на 48 месте списка по потреблению мяса.
В год каждый казахстанец употребляет 67,2 килограмма мяса. В том числе - 26,3 кг говядины, 15,1 кг свинины, 13,3 кг птицы, 8 кг баранины, 4,4 кг других видов мяса.конина похоже относится к другим видом мяса.
для сравнения
Больше всего мяса употребляют в Люксембурге. В год каждый житель этого небольшого европейского государства съедает 136,5 килограмма мяса.
даже Багамские острова в первой десятке.
короче два варианта, или мяса мало, или казахов в Казахстане.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2022 - 20:20]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 20:35
Цитата:
____ А вот тут так ?? Кому же верить , alex_60 ??**В США в среднем на человека приходится 120 кг мяса в год. После идет Кувейт, в котором люди потребляют 119,5 кг мяса. На третьем месте находится Австралия, чьи граждане едят 111,5 кг мясных продуктов. Четвертую строчку занимают Багамские острова: там люди съедают 109,5 кг. На пятом месте – Люксембург с потреблением мяса 107,9 кг в год на гражданина.**
alex_60:
____ А вот тут так ?? Кому же верить , alex_60 ??**В США в среднем на человека приходится 120 кг мяса в год. После идет Кувейт, в котором люди потребляют 119,5 кг мяса. На третьем месте находится Австралия, чьи граждане едят 111,5 кг мясных продуктов. Четвертую строчку занимают Багамские острова: там люди съедают 109,5 кг. На пятом месте – Люксембург с потреблением мяса 107,9 кг в год на гражданина.**
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