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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8367
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:46
#10321
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Цитата:
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет

Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.



Продуктов со словами "ру...ня", "ра...ка" я не встречал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:46
#10322
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Цитата:
alex_60:
смотря с какой интонацией его произнести.

Каждый день что-то новое для себя узнаю :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:34
#10323
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Цитата:
maxsaf:
Как?

Каком кверху.
Но канадцам не понять.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:37
#10324
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Цитата:
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет

Ну, для канадцев, если они не понимают - с таким надо в личку.А так ты как бы и остальных приглашаешь поучаствовать в обсуждении.
ПыСы. Да, быть недалёким - личный выбор каждого. Ты сделал свой выбор, и тебя за это никто здесь не осуждает.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 11:41
#10325
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Цитата:
maxsaf:
А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять,

Для очень "близких" канадцев - если ты не видишь разницы между "руснёй" и "ватником", то о чём с тобой можно говорить? Что обсуждать?Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2878
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 15:08
#10326
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Поздравляю всех с Наурызом, с весной!
Хорошего настроения!


Привет, любимая, как ты?
Ты сегодня красивая, как никогда.
Привет, любимая, чем занимаешься?
Скажи-ка мне, скажи, как ты?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 15:58
#10327
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 16:02
#10328
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Я отнюдь не поклонник , но тут он прав .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 18:10
#10329
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Цитата:
таноми52:
Привет, любимая, как ты? Ты сегодня красивая, как никогда. Привет, любимая, чем занимаешься? Скажи-ка мне, скажи, как ты?


Дракон.
в его стиле.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2878
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 18:42
#10330
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Цитата:
alex_60:
Дракон. в его стиле.


По Вашему утверждению он был секс-символом у себя на малой родине.
Вот верю!
И, по Маяковскому: "И лучшие девушки нашей страны (здесь будем говорить -района) сами бросались ему на шею!"
:lol: ;-) :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 19:35
#10331
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если для тебя эти слова синонимы, то ты очень умный.

А мож ты тут самый умный? Вот тебе задачка для 3-го класса

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 20:18
#10332
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наурыз тема.
шутка или нет что казахи едят много мяса. оказывается это шутка.
Казахстан на 48 месте списка по потреблению мяса.
В год каждый казахстанец употребляет 67,2 килограмма мяса. В том числе - 26,3 кг говядины, 15,1 кг свинины, 13,3 кг птицы, 8 кг баранины, 4,4 кг других видов мяса.конина похоже относится к другим видом мяса.
для сравнения
Больше всего мяса употребляют в Люксембурге. В год каждый житель этого небольшого европейского государства съедает 136,5 килограмма мяса.
даже Багамские острова в первой десятке.
короче два варианта, или мяса мало, или казахов в Казахстане.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2022 - 20:20]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 20:35
#10333
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Цитата:
alex_60:

____ А вот тут так ?? Кому же верить , alex_60 ??**В США в среднем на человека приходится 120 кг мяса в год. После идет Кувейт, в котором люди потребляют 119,5 кг мяса. На третьем месте находится Австралия, чьи граждане едят 111,5 кг мясных продуктов. Четвертую строчку занимают Багамские острова: там люди съедают 109,5 кг. На пятом месте – Люксембург с потреблением мяса 107,9 кг в год на гражданина.**
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