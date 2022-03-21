Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...

Отправлено: - 20:14

По моим наблюдениям дорожные полисмены опять ввели в практику прятаться за углом. Много раз видел на улице Пушкина - Топоркова в Рудном их авто как-то незаметно крадучи стояла у высокого забора. На перекрестке у мечети один и тот же мужичек ходит туда-обратно, я специально встал на парковку и долго наблюдал чем всё закончится. Мужичек в руках то-ли с мобилой или другое, говорил туда о чем-то.