Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...

Отправлено: - 20:05

Автомобилей в городе становится больше, взять хотя бы мою семью, у сына, у снохи, теперь дочь загорелась купить себе авто, не считая моё. Я к тому, что припарковаться на праздник было проблематично, пробки были на улице парковой и Гагарина до следующего перекрестка, заняли все дворы в ближайших домах. Тут ещё пешеходы толпой переходили, что пришлось сотрудникам полиции в ручную регулировать поток желающих попасть на праздник.

Я проезжал мимоходом и не очень обрадовался всему такому организации