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Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
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