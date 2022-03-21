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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 17:54
#3921
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Цитата:
yudjin:

Подожди, сейчас у тебя потребуют ссылку!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16393
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 18:18
#3922
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Цитата:
yudjin:
Редакция, вы в своём уме?


резонный вопрос.
думаю многие прочитав "это",
подумали так же.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
876
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 19:52
#3923
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Вопрос редакции - вы решили устроить беспредел? За какие нарушения поудаляли кучу сообщений?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8367
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 20:27
#3924
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Цитата:
гражданин СССР:
За какие нарушения поудаляли кучу сообщений?

Некоторые после цитирования абсолютно неприемлемого, по моему мнению, поста №98, который всё же посчитали с нарушением.
Написал главному редактору, обещал поговорить с модераторами и обсудить новые правила после выхода из отпуска.
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