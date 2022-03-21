Отправлено: - 09:46

maxsaf:

Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет

Цитата:Если в стране позволяют выпускать даже продукт с такими названиям, как Хохол или Бульбаш, значит они не видят ничего оскорбительного.Продуктов со словами "ру...ня", "ра...ка" я не встречал.