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≡ Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43834
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 19:07
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Официально праздник начинался в 11 часов, но десятки горожан пришли на место заранее. Для них подготовили два концерта. Один на площадке где установлена сцена, недалеко от пляжа. Здесь Аяз ата катался на верблюде, выступали официальные лица. Другой концерт возле юрт, у самого входа в парк, вели школьные коллективы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16393
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 21.03.22 - 19:07
#1
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Барана жалко.
издевательство над животным.
21 век на дворе.
и еще "вкусный куырдак"
его участь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8367
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 19:29
#2
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Цитата:
Дети сочувствовали барану, большинство же зрителей аплодировали и подбадривали участников соревнования.

Эх, Бриджит Бардо на вас нету!

[Исправлено: yudjin, 21.03.2022 - 19:30]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5156
Re: Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как...
Отправлено: 21.03.22 - 20:05
#3
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Автомобилей в городе становится больше, взять хотя бы мою семью, у сына, у снохи, теперь дочь загорелась купить себе авто, не считая моё. Я к тому, что припарковаться на праздник было проблематично, пробки были на улице парковой и Гагарина до следующего перекрестка, заняли все дворы в ближайших домах. Тут ещё пешеходы толпой переходили, что пришлось сотрудникам полиции в ручную регулировать поток желающих попасть на праздник.
Я проезжал мимоходом и не очень обрадовался всему такому организации
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8367
Ели плов, приседали с бараном, гуляли по юртам - Как отпраздновали Наурыз в Рудном?
Отправлено: 21.03.22 - 20:22
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
рипарковаться на праздник было проблематично

это лень называется! Рудный то за пол часа можно пройти пешком... а тут погода такая хорошая и нет... ж...у везти надобно.
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