Отправлено: - 16:28

гражданин СССР:

Это ж какой конченой мразью надо быть, что бы не видеть нацизма на Украине и называть Россию фашистами...

Цитата:Ну так, как поёт в мюзикле героиня:" Такая ненависть к врагу, что ВСЁ могу! Я ВСЁ могу!"Наверное, такая необъяснимая НЕНАВИСТЬ к России могла появиться только у потомков украинских полицаев, сосланных в Казахстан после ВОВ.