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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43833
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4584
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 15:55
#105
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Цитата:
Mr_negotive:
России верить ни в чём нельзя. Одна сплошная галиматья

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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2877
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 16:28
#106
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Цитата:
гражданин СССР:
Это ж какой конченой мразью надо быть, что бы не видеть нацизма на Украине и называть Россию фашистами...


Ну так, как поёт в мюзикле героиня:" Такая ненависть к врагу, что ВСЁ могу! Я ВСЁ могу!"
Наверное, такая необъяснимая НЕНАВИСТЬ к России могла появиться только у потомков украинских полицаев, сосланных в Казахстан после ВОВ.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1888
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 16:40
#107
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Цитата:
Mr_negotive:
И вот из-за этих придуманных или даже нафантазированных "причин" развязали войну

Недавно смотрел телевизор и вдруг стала ясна и понятна цель военной операции на Украине. Ведь если Украина не может вернуть себе Крым и Донбасс, то можно вернуть Украину Крыму и Донбассу. Это сразу уберет все противоречия, не будет никаких территориальных споров, нападок и делений. Тех, кому не по пути с Крымом и Донбассом, с распростёртыми объятиями примут в ЕС, как они и хотели. Автоматически произойдет денацификация и великое воссоединение народов. Поистине Соломоново решение. Восхищён мудростью российских правителей, недаром президент частенько цитирует Библию.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
445
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 17:10
#108
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Цитата:
Mr_negotive:
скоро месяц война идёт и не видно её конца.

Россия не проиграла ни одну из войн, в том числе и две Отечественные, в которых надавала пинков под зад всей г европе. Меньше бы цацкались с этой страной, давно бы стерли в труху.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
875
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 17:29
#109
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Цитата:
таноми52:
такая необъяснимая НЕНАВИСТЬ к России могла появиться только у потомков украинских полицаев, сосланных в Казахстан после ВОВ.

Вполне возможно
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 17:46
#110
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Обращаю внимание модераторов - тема из обсуждения проблем обслуживания на кассе магазина "Светофор", благодаря некоему Негативу, перешла на обсуждение украинских проблем и очередным помоям в адрес России. Но разве для вас это нарушение?! Предлагаю удалить все политические комментарии, а виновника понизить в звании за разжигание.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 21.03.22 - 17:57
#111
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Цитата:
Alehander:

Предлагаю тебе создать карточные патрули и карать магазины за нарушения. Раз уж тебя так волнует эта тема. В помощники возьми Негатива. А ещё Полиграфа.
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Страница 8 из 8«1...678
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