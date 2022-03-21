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В стародавние времена, пышные празднества Масленицы (Комоедица) проводились в день весеннего равноденствия

е объединить проводы зимы и встречу весны, в один праздник,

Цитата:Если точнее в дохристианские времена её отмечали с 19 по 25 марта.Сейчас, она плавающая, может быть и во второй половине февраля и в середине марта, и как в этом году с 28 февраля по 6 марта. Окончание Масленицы - начало великого поста для православных, который закончится Пасхой (24 апреля в этом году). И Наурыз таким образом будет приходится на пост. Понятно, что держат его далеко не все, но менять традиции и календарь никто не будет.Цитата:теоретически конечно можно, но практически не исполнимо. Считаю, что 2 праздника лучше, чем один. При этом на Масленицу в этом году отделы акимата по культуре, внутренней политике, ассамблея народов и все местные деятели искусства просто наплевали. Хотя в прошлые, доковидные годы, хотя бы на сцене в сити-центре устраивали празднование. Видимо прошлый организатор - ДК "Юность" решил не тратиться на Масленицу, а устроить денежные призы в конкурсе празднования Наурыза во дворах.