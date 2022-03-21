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≡ Масленица и Наурыз, праздники - близнецы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43833
Масленица и Наурыз, праздники - близнецы
Отправлено: 21.03.22 - 17:29
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В стародавние времена, пышные празднества Масленицы(Комоедица) проводились в день весеннего равноденствия, и почиталась предками как один из самых важных и весёлых праздников в году. Масленица означала наступление весны, радости и новой жизни для всего живого.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8364
Re: Масленица и Наурыз, праздники - близнецы
Отправлено: 21.03.22 - 17:29
#1
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Цитата:
В стародавние времена, пышные празднества Масленицы (Комоедица) проводились в день весеннего равноденствия

Если точнее в дохристианские времена её отмечали с 19 по 25 марта.
Сейчас, она плавающая, может быть и во второй половине февраля и в середине марта, и как в этом году с 28 февраля по 6 марта. Окончание Масленицы - начало великого поста для православных, который закончится Пасхой (24 апреля в этом году). И Наурыз таким образом будет приходится на пост. Понятно, что держат его далеко не все, но менять традиции и календарь никто не будет.

Цитата:
е объединить проводы зимы и встречу весны, в один праздник,

теоретически конечно можно, но практически не исполнимо. Считаю, что 2 праздника лучше, чем один. При этом на Масленицу в этом году отделы акимата по культуре, внутренней политике, ассамблея народов и все местные деятели искусства просто наплевали. Хотя в прошлые, доковидные годы, хотя бы на сцене в сити-центре устраивали празднование. Видимо прошлый организатор - ДК "Юность" решил не тратиться на Масленицу, а устроить денежные призы в конкурсе празднования Наурыза во дворах.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Re: Масленица и Наурыз, праздники - близнецы
Отправлено: 21.03.22 - 17:52
#2
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Графоманство - оно такое! Лишь бы накорябать чего-нибудь, пусть и с ошибками, не зная ничего по предмету, но лишь бы написать.
Редакция, вот вам очередной внештатный, вместо уехавшего. Что-то мне говорит, что они стоят друг друга...
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