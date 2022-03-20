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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:55
#3911
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Цитата:
elektron:
Так мы и выясняем политику газеты!

Так нельзя же :lol: Цитата:
Эта система НЕ предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты"


[Исправлено: maxsaf, 20.03.2022 - 23:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16390
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:58
#3912
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Цитата:
Victor Yang:


учитывая что в первых двух ссылках
"тюнинг", можно только предположить что было изначально.
причем посты не были удалены.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2022 - 07:27]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15125
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:58
#3913
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?

Это логично. Сейчас лучше не играть с огнем и удалять (или редактировать, если комментарий что-то стоит) комментарии за малейшие подозрения на оскорбления и разжигание. Как-то в 2014-м это прошли - можно пройти и сейчас. Почему бы не установить снова некоторые "стоп-слова" для премодерации, независимо от ранга пользователя? Я хочу старый форум, где обсуждали события, искали возможные решения, а не взаимно кидались оскорблениями. Если их пресекать - те кто сюда пришел только для этого сразу отсеятся. Да, были тогда тоже стычки. Помню Валентина с красным лицом (я его только так представлял :lol:) под новостью о смерти Солженицына, когда его мнение разошлось с общепринятым.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 02:51
#3914
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Цитата:
Victor Yang:
(или редактировать, если комментарий что-то стоит)

Вот лично я сомневаюсь в том, что модераторы имеют достаточный уровень образования, чтобы различить оскорбление от обыкновенного эпитета. Ведь они слово "никчёмный" за оскорбление считают. Так же как и слово "жалкий". О какой редактуре может идти речь?!А мой вопрос об уровне образования модераторов был просто удалён.
" Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета."
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 11:47
#3915
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Моё предложение к редакции - сделайте на новом сайте такую опцию, как возможность лайкнуть или дизлайкнуть комменты пользователей. И уж потом, исходя из количества лайков, присваивать все эти "звания".Вот это будет честно, и будет показывать, действительно ли пользователь "уважаем" читателями, а не только одной редакцией.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2899
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 12:35
#3916
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Цитата:
alex_60:
квартал прошел.


Есть хороший адвокат, и специализаци: - гражданские дела, именно по части репутации и оскорблении в СМИ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2733
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 12:36
#3917
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Я это еще несколько лет назад предлагал. Были обещания.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1880
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 12:43
#3918
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Цитата:
Козлов я:
Были обещания.

Ну, сейчас тоже обещают. Я думаю, мы все чего-нибудь, но дождёмся.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 13:57
#3919
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Цитата:
Артем Марусич:
и будут вписывать всем поддерживающим по 20-ке за сепаратизм.

Поражает, как могут соединяться в одном и том же человеке осуждение диктатуры и такие диктаторские лозунги. Это говорит лишь о диссациативном расстройстве личности или о незавершенной перестройке личности в связи с резким изменением условий существования в непривычной среде.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8364
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.22 - 17:46
#3920
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Скажите, мне сколько раз надо нажать модератору, чтобы увидели вот это?
ПОСТ №98
"русский мир" уже перешёл в фашизм
Россия на сегодня откровенное фашистское государство
убивают рашистские войска мирных жителей

Редакция, вы в своём уме?
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