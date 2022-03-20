Тимур Гафуров: Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?
Это логично. Сейчас лучше не играть с огнем и удалять (или редактировать, если комментарий что-то стоит) комментарии за малейшие подозрения на оскорбления и разжигание. Как-то в 2014-м это прошли - можно пройти и сейчас. Почему бы не установить снова некоторые "стоп-слова" для премодерации, независимо от ранга пользователя? Я хочу старый форум, где обсуждали события, искали возможные решения, а не взаимно кидались оскорблениями. Если их пресекать - те кто сюда пришел только для этого сразу отсеятся. Да, были тогда тоже стычки. Помню Валентина с красным лицом (я его только так представлял ) под новостью о смерти Солженицына, когда его мнение разошлось с общепринятым.
Victor Yang: (или редактировать, если комментарий что-то стоит)
Вот лично я сомневаюсь в том, что модераторы имеют достаточный уровень образования, чтобы различить оскорбление от обыкновенного эпитета. Ведь они слово "никчёмный" за оскорбление считают. Так же как и слово "жалкий". О какой редактуре может идти речь?!А мой вопрос об уровне образования модераторов был просто удалён. " Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета."
Моё предложение к редакции - сделайте на новом сайте такую опцию, как возможность лайкнуть или дизлайкнуть комменты пользователей. И уж потом, исходя из количества лайков, присваивать все эти "звания".Вот это будет честно, и будет показывать, действительно ли пользователь "уважаем" читателями, а не только одной редакцией.
Артем Марусич: и будут вписывать всем поддерживающим по 20-ке за сепаратизм.
Поражает, как могут соединяться в одном и том же человеке осуждение диктатуры и такие диктаторские лозунги. Это говорит лишь о диссациативном расстройстве личности или о незавершенной перестройке личности в связи с резким изменением условий существования в непривычной среде.
Скажите, мне сколько раз надо нажать модератору, чтобы увидели вот это? ПОСТ №98 "русский мир" уже перешёл в фашизм Россия на сегодня откровенное фашистское государство убивают рашистские войска мирных жителей
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