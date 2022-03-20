Отправлено: - 23:58

Тимур Гафуров:

Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?

Цитата:Это логично. Сейчас лучше не играть с огнем и удалять (или редактировать, если комментарий что-то стоит) комментарии за малейшие подозрения на оскорбления и разжигание. Как-то в 2014-м это прошли - можно пройти и сейчас. Почему бы не установить снова некоторые "стоп-слова" для премодерации, независимо от ранга пользователя? Я хочу старый форум, где обсуждали события, искали возможные решения, а не взаимно кидались оскорблениями. Если их пресекать - те кто сюда пришел только для этого сразу отсеятся. Да, были тогда тоже стычки. Помню Валентина с красным лицом (я его только так представлял) под новостью о смерти Солженицына, когда его мнение разошлось с общепринятым.