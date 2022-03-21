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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43831
Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 10:31
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Люди стали ездить и летать в Китай, Киргизию, Россию, Польшу, Турцию, Эмираты… и привозить оттуда абсолютно всё, что можно было бы производить у нас. Одновременно вся эта армия челноков решала несколько проблем, которые в нормальном государстве должна решать власть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2733
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 10:31
#1
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Цитата:
Последние годы показали, что толпа отморозков в количестве всего несколько сотен человек может сменить власть в стране… Челночным бизнесом у нас занимались сотни тысяч человек… Больше десятка дивизий…

На улице шел дождь и взвод красноармейцев...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5154
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 14:21
#2
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Да, действительно за короткий срок государство полностью отвернулось от своего населения и оставила последних на произвол судьбы, что хотите то и творите. Многие спешно собирали чемодан и на вокзал, за лучшей долей. Некоторые стали челночить, создавать производство не оправдывало вложенных денег, ведь рынки захлестнули дешёвые подделки всего и вся и со всех сторон, но а основном из Китая. Помню, в конце 98 года Аркалык остался без тепла и света и так продолжалось до апреля 99-го, трассу занесло снегом, единственное сообщение с цивилизацией был поезд в Астану. На нем везли товары, продукты и даже разливной спирт, которым одна половина жителей спойла другую.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2899
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 14:39
#3
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В те годы - я главный инженер совхоза, супруга осталась из-за закрытия их организации без работы:- продали одну корову, выручили 15 000 тенге и на эти деньги она совершила свой первый "челнок" в Алма-Ату. В те года суммарный годовой аванс ( на посевную, на убору и на Новый год), в наличке, в совхозе составлял, максимум от 1 000 до 4 000 тенге.

Потом было множество поездок: - было всё: - и деньги и билеты теряла и вырезали заточенной монеткой карманы вместе с деньгами и документами, и нож в горлу ей подставляли и нельзя было пожаловаться в ЛОМ: - иначе те же люди найдут и прирежут.
Интересное время было, может из-за того что молоды и впереди надежда была: - вот выкарабкаемся из этой ситуации и заживём.
Действительно: - памятник надо поставить не Назарбаеву, который обладая всеми несметными природными богатствами и промышленным потенциалом республики доставшим ему от Советской Казахской ССР не смог сделать страну индустриально развитым государством, а простым "челночницам" спасшим страну от голода и нищеты.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
224
Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 15:01
#4
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Цитата:
Козлов я:
шел дождь и взвод

М.б. для начала стОило бы вдуматься в смысл текста?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2733
Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»
Отправлено: 21.03.22 - 15:43
#5
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Цитата:
Skeptic:
М.б. для начала стОило бы вдуматься в смысл текста?

М.б. для конца стОило соотнести приведенную цитату из текста и сообщение?
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