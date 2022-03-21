Re: Владимир МАРТЫНОВ: Ода «челнокам»

Отправлено: - 14:39

В те годы - я главный инженер совхоза, супруга осталась из-за закрытия их организации без работы:- продали одну корову, выручили 15 000 тенге и на эти деньги она совершила свой первый "челнок" в Алма-Ату. В те года суммарный годовой аванс ( на посевную, на убору и на Новый год), в наличке, в совхозе составлял, максимум от 1 000 до 4 000 тенге.



Потом было множество поездок: - было всё: - и деньги и билеты теряла и вырезали заточенной монеткой карманы вместе с деньгами и документами, и нож в горлу ей подставляли и нельзя было пожаловаться в ЛОМ: - иначе те же люди найдут и прирежут.

Интересное время было, может из-за того что молоды и впереди надежда была: - вот выкарабкаемся из этой ситуации и заживём.

Действительно: - памятник надо поставить не Назарбаеву, который обладая всеми несметными природными богатствами и промышленным потенциалом республики доставшим ему от Советской Казахской ССР не смог сделать страну индустриально развитым государством, а простым "челночницам" спасшим страну от голода и нищеты.