Отправлено: - 14:02

гражданин СССР:

гражданин СССР

Victor Yang:

Но судя по тому что взрывы уже в Киеве - не до символизма.

Цитата:Отборнейший пропагандистский бред. Вы откуда ещё информацию, кроме телевизора, получаете? Какой нацизм в Украине? Это ничто иное как плод больного воображения. Национализм есть, как везде он есть, в России также он есть и с избытком. Да с таким избытком, что её "русский мир" уже перешёл в фашизм, и только слепой не видит, что Россия на сегодня откровенное фашистское государство. Есть в Украине и радикалы, которые в органах власти не представлены. Но радикалы есть и в той же России. Они везде есть. А чьими именами и как называть улицы - ну явно не показатель именно нацизма и Россию забыли спросить... Может таких внушаемых хотят потроллить, чтоб бились в конвульсиях и кричали про нацизм, вот и называют улицы как хотят.России верить ни в чём нельзя. Одна сплошная галиматья в объяснениях причин войны - демилитаризация, декоммунизация, денацификация, украинское государство не жизнеспособно, Ленин ошибся, отдав сто лет назад Украине путинские земли. То грязная атомная бомба там создаётся для террористов, то ядерное оружие, то НАТО, то уже превентивный удар и напали они первыми, опередив на несколько дней, так как Украина бы напала на Россию, то защита Донбасса и прекращение геноцида русского народа в Украине, то уже вот обнаружилось биологические оружие по национальному признаку... Один сплошной бред и вот сплошная галиматья, для фанатиков СССР.И вот из-за этих придуманных или даже нафантазированных "причин" развязали войну и сейчас умирают уже десятки тысяч солдат (российских не жалко, хоть сотни тысяч пусть гибнут за идеи своего фюрера, обыкновенные оккупанты, и украинцы их не ждали и не звали).Беда в том, что убивают рашистские войска мирных жителей, бомбят мирные города и разрушают их. На сегодня только лишь уже по официальным данным ООН убито свыше тысячи украинцев. Более сотни из них - дети. Более 10 млн покинули свои дома и свыше 3,5 млн беженцов покинуло Украину. "Спецоперация" так спецоперация. Наоперировали спецоператоры... Заодно разделали полтора десятка тысяч своих рашистких солдат, повторюсь, чёрт с ними - не жалко, так как это захватчики.Как СССР развалился под грузом проблем и санкций, так и развалится Россия, после того, как сейчас её экономика превратится в труху.Цитата:Так и что? Что взрывы в Киеве? Они там с первых дней войны были. Что-то тот же СССР фашистам никаких уступок не делал в 41-ом, когда бомбили и Москву, и Ленинград и так далее. И в голову не приходило выполнять требования фашистов и закончить войну. И сейчас тоже самое будет... У скоро месяц война идёт и не видно её конца. ВСУ беспощадно и безостановочно продолжает перемалывать рашисткую военную технику и солдат.