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≡ Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43831
Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
Отправлено: 21.03.22 - 14:34
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Об этом сообщается на ведомственной странице ДП в Facebook. Отчетная встреча полковника полиции Ерлана Омарбекова перед населением пройдет в пятницу, 25 марта.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24511
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 14:34
#1
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Преступность в области снизилась на 20%.
Тяжких и особо тяжких на 25%.
Вот, что он - скажет... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2899
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 14:43
#2
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Цитата:
drakon:
скажет..


Откуда такая осведомлённость ?? :-(
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