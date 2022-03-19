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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43831
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1876
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 14:06
#90
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Цитата:
Kairat stayer:
Автохтоны наверное стыдятся, а мигрантам перебежчикам не нужно стыдиться.

Как и местным Байденам. За ту чушь, что они позволяют себе нести.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1471
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 23:40
#91
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А ларчик то просто открывается. Автор просто нашёл очередной повод плюнуть в сторону России.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1887
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 01:14
#92
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Цитата:
Mr_negotive:
Тут пришёл казахстанец с карточкой казахстанского банка в магазин, расположенный на территории Казахстана.

Жаль, что этот казахстанец не знал, что вся его карточная система обслуживается дядями, которые находятся далеко за границами Казахстана.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
874
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 07:44
#93
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Это ж какой конченой мразью надо быть, что бы не видеть нацизма на Украине и называть Россию фашистами... Это же в Москве бандер...цы с факелами шествуют и вопят москалей на ножи! Это же в в России называют улицы именами нацистских прихвостней. Это же в России сносят памятники советским воинам! Это же в России герой гауптман СС Шухевич! Это же в России запрещают родной язык большинства жителей!Это же в России переписывают историю, в которой теперь герои полицаи, вояки УПА, где нет место подвигу советского солдата! Это же в России гнобят оставшихся живых ветеранов Великой Отечественной войны! Хочу спросить у этих "миротворцев" - когда начнете валить памятники в парке Победы!??? Вы же к этому идете! Твари вы! Для модераторов - НИКОГО ПЕРСОНАЛЬНО НЕ ОСКОРБИЛ, НА ЛИЧНОСТИ НЕ ПЕРЕХОДИЛ. ВЫРАЗИЛ НЕВИСТЬ))))

[Исправлено: гражданин СССР, 21.03.2022 - 07:46]

[Исправлено: гражданин СССР, 21.03.2022 - 07:48]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15125
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 08:45
#94
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Цитата:
гражданин СССР:
Это же в в России называют улицы именами нацистских прихвостней.

Кстати, по украинским СМИ прошла информация, что на очередных переговорах Украина пойдет на "символическую уступку" - уберет с улиц "пару фамилий".
Но судя по тому что взрывы уже в Киеве - не до символизма.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 09:16
#95
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Цитата:
Alehander:
сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка

Прочитал статью и все комментарии. Проблема из ничего. Вам же сказал магазин - не всегда, а как только поставят другой терминал так и начнут снова принимать все карточки. Если им будет невыгодно держать два терминала - от сберовского откажутся. А вообще бывают сбои и с интернетом, надо на такой случай всегда иметь наличку. Я всегда баксов 150 держу при себе, редко но выручают.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
227
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 21.03.22 - 13:21
#96
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Цитата:
maxsaf:
Вам же сказал магазин - не всегда,

Нет не сказал. В паблике после того, как им указали на статью закона - в комментариях - добавили, что они этого не хотят и ищут способы. Но основное объявление так и висит. Как и жёлтые листы у кассы. На них нет информации кроме той что есть: карты не принимаем, и это по всему Казахстану. А значит проблема не только Рудного, и не одного "автора статьи", и сколько бы тут не замазывали тему - нарушение есть, оно продолжается, и официально магазин не выступил с заявлением, равно как и служба госдоходов.
Законы есть как на действие, так и на бездействие.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1887
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 13:39
#97
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Цитата:
Alehander:
А значит проблема не только Рудного, и не одного "автора статьи", и сколько бы тут не замазывали тему - нарушение есть, оно продолжается, и официально магазин не выступил с заявлением, равно как и служба госдоходов.

Да-да. Сахар в магазинах тоже должен быть, но его нет, даже если у клиента есть American Express и он размахивает этой картой как вертолет лопастями при взлете. И сколько бы тут не замазывали тему с сахаром, ни один магазин не выступил с заявлением об отсутствии товара первой необходимости и это нарушение продолжается. Пусть теперь объяснят, как это понимать и принимать, что житель Казахстана за казахстанский тенге не может купить сахар в казахстанском магазине?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
331
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 21.03.22 - 14:02
#98
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Цитата:
гражданин СССР:
гражданин СССР

Отборнейший пропагандистский бред. Вы откуда ещё информацию, кроме телевизора, получаете? Какой нацизм в Украине? Это ничто иное как плод больного воображения. Национализм есть, как везде он есть, в России также он есть и с избытком. Да с таким избытком, что её "русский мир" уже перешёл в фашизм, и только слепой не видит, что Россия на сегодня откровенное фашистское государство. Есть в Украине и радикалы, которые в органах власти не представлены. Но радикалы есть и в той же России. Они везде есть. А чьими именами и как называть улицы - ну явно не показатель именно нацизма и Россию забыли спросить... Может таких внушаемых хотят потроллить, чтоб бились в конвульсиях и кричали про нацизм, вот и называют улицы как хотят.

России верить ни в чём нельзя. Одна сплошная галиматья в объяснениях причин войны - демилитаризация, декоммунизация, денацификация, украинское государство не жизнеспособно, Ленин ошибся, отдав сто лет назад Украине путинские земли. То грязная атомная бомба там создаётся для террористов, то ядерное оружие, то НАТО, то уже превентивный удар и напали они первыми, опередив на несколько дней, так как Украина бы напала на Россию, то защита Донбасса и прекращение геноцида русского народа в Украине, то уже вот обнаружилось биологические оружие по национальному признаку... Один сплошной бред и вот сплошная галиматья, для фанатиков СССР.

И вот из-за этих придуманных или даже нафантазированных "причин" развязали войну и сейчас умирают уже десятки тысяч солдат (российских не жалко, хоть сотни тысяч пусть гибнут за идеи своего фюрера, обыкновенные оккупанты, и украинцы их не ждали и не звали).

Беда в том, что убивают рашистские войска мирных жителей, бомбят мирные города и разрушают их. На сегодня только лишь уже по официальным данным ООН убито свыше тысячи украинцев. Более сотни из них - дети. Более 10 млн покинули свои дома и свыше 3,5 млн беженцов покинуло Украину. "Спецоперация" так спецоперация. Наоперировали спецоператоры... Заодно разделали полтора десятка тысяч своих рашистких солдат, повторюсь, чёрт с ними - не жалко, так как это захватчики.

Как СССР развалился под грузом проблем и санкций, так и развалится Россия, после того, как сейчас её экономика превратится в труху.

Цитата:
Victor Yang:
Но судя по тому что взрывы уже в Киеве - не до символизма.

Так и что? Что взрывы в Киеве? Они там с первых дней войны были. Что-то тот же СССР фашистам никаких уступок не делал в 41-ом, когда бомбили и Москву, и Ленинград и так далее. И в голову не приходило выполнять требования фашистов и закончить войну. И сейчас тоже самое будет... У скоро месяц война идёт и не видно её конца. ВСУ беспощадно и безостановочно продолжает перемалывать рашисткую военную технику и солдат.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
331
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 14:08
#99
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Цитата:
КГСПС:
Автор просто нашёл очередной повод плюнуть в сторону России.

В неё не плюют только её фанатики или лентяи. Весь мир в неё уже плюёт и не только плюёт... И это не изменится. Страна изгой в международном сообществе. И это лишь начало! Теперь это всё надолго - несколько десятилетий придется жрать им полной ложкой это все дерьмо, что замутили.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15125
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 14:22
#100
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Цитата:
Mr_negotive:
ВСУ беспощадно и безостановочно продолжает перемалывать

Да, в своих сообщениях они много чего "перемалывают". А как оно на самом деле - посмотрим. Я думаю осталось недолго.
Цитата:
Mr_negotive: В неё не плюют только её фанатики или лентяи. Весь мир в неё уже плюёт и не только плюёт...
Беда только в том что сильный ветер направлен в лицо плюющего.

[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2022 - 14:23]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1071
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 14:32
#101
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Цитата:
Mr_negotive: На сегодня только лишь уже по официальным данным ООН убито свыше тысячи украинцев. Более сотни из них - дети.

А от обстрелов ВСУ на Донбассе погибло 14 000 мирных жителей. Из них больше тысячи детей. Где санкции против Украины?!
Цитата:
Mr_negotive: ВСУ беспощадно и безостановочно продолжает перемалывать рашисткую военную технику и солдат.

Про солдат не скажу. Но военной техники у ВСУ за три недели боёв осталось примерно половина. Такими темпами ещё на три недели хватит.
Цитата:
Mr_negotive:
Как СССР развалился под грузом проблем и санкций, так и развалится Россия, после того, как сейчас её экономика превратится в труху.

Пока Россия "разваливается", в Португалии осталось кормов для скота до конца марта. В Италии примерно столько же.
По всему ЕЭС закрываются теплицы, металлургические заводы и заводы удобрений.
В Японии компания Мицубиси продала свой завод, на котором делали и Паджерики тоже, менее чем за 40 миллионов долларов. Теперь там будут выпускать туалетную бумагу и салфетки.
Продолжать можно долго. Кризис общемировой, а Россию в любом случае сделали бы виноватой. Все, кроме упоротых, помнят, что санкции против России обещали принять авансом.
Нам самим бы не развалиться с таким хозяйством.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
874
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 14:41
#102
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В очередной раз убеждаюсь в скудомыслии и полной неадекватности русофобов))) Это же надо быть такими упоротыми кретинами :lol: :lol: :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
427
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 21.03.22 - 15:09
#103
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Цитата:
Mr_negotive:
России верить ни в чём нельзя.

я смотрю многие тут черпают информацию там, где только правду говорят/пишут/показывают, ну-ну) некста форева походу)
там уже запад начинает "прозревать", но не всем дано)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4582
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 15:41
#104
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Цитата:
Mr_negotive:
Весь мир в неё уже плюёт

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