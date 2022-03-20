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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43829
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8565
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
Несколько кризисов пережил,ни разу для себя не тарился сахаром,гречкой ,солью и.т.д
Сейчас нету дефицита,любой продукт можно купить,вопрос только в ценнике,сколько это будет стоить.
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.
Сейчас нету дефицита,любой продукт можно купить,вопрос только в ценнике,сколько это будет стоить.
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1070
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 16:46
В гаражном погребе картошка и домашние заготовки.
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
Нужны периодически только хлеб, молоко, сметана и мясо. Да и тушёнка тоже есть немного.
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
[Исправлено: serg kost, 20.03.2022 - 16:47]
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
Нужны периодически только хлеб, молоко, сметана и мясо. Да и тушёнка тоже есть немного.
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
[Исправлено: serg kost, 20.03.2022 - 16:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 841
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 20.03.22 - 20:33
Цитата:
Можно из всей статьи оставить только этот абзац. А остальную пустостатейную воду, отдать нуждающимся казахстанцам, покупающих её впрок, потому в отдельных населённых пунктах, её нет.
А и да, про сахар. После наблюдаемого нами сахарного ожиатажа, у некоторых появяться пару тройку новых хат. Ну или жипов, А у многих других-сахар.
Таки всё по заветам дедушки Маркса: товар-деньги-товар.
Психолог и специалист по психологии кризисных состояний Айгуль Рахметова отмечает, что точно понять факторы, которые толкают людей поддаваться всеобщему ажиотажу на скупку продуктов, сложно и для этого нужны серьезные исследования
Можно из всей статьи оставить только этот абзац. А остальную пустостатейную воду, отдать нуждающимся казахстанцам, покупающих её впрок, потому в отдельных населённых пунктах, её нет.
А и да, про сахар. После наблюдаемого нами сахарного ожиатажа, у некоторых появяться пару тройку новых хат. Ну или жипов, А у многих других-сахар.
Таки всё по заветам дедушки Маркса: товар-деньги-товар.
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:05
Цитата:
Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
serg kost:
Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:07
Самое главное чтобы в Казахстане цена на топливо не росла. ОДКБ щас немного заняты другими делами
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16388
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:12
Цитата:
согласен.
извините откорректировал ваше сообщение. от греха подальше.
maxsaf:погода хорошая
согласен.
извините откорректировал ваше сообщение. от греха подальше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8974
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:20
Цитата:
Так для этого и "заморозили" цены на время, пока ОДКБ заняты.
maxsaf:
Самое главное чтобы в Казахстане цена на топливо не росла. ОДКБ щас немного заняты другими делами
Самое главное чтобы в Казахстане цена на топливо не росла. ОДКБ щас немного заняты другими делами
Так для этого и "заморозили" цены на время, пока ОДКБ заняты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12189
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 21.03.22 - 12:54
Уже психологов привлекли для объяснения населению.
Только как всегда украли, и на сдачу получилось нанять эдакое "психолохо" с бичёвскими понятиями и не раз пролезающим лексиконом от "затириваться".
Ни родители, ни бабушки выросшие в Кустанае не позволяли себе это выражение "затариваться". Это был сленг приезжих, заплевывавших за выходные слоями асфальт вокруг рынка. Которые дорывались до базара именно затариваться.
Статья абсолютная ложь.
Главная и первейшая причина: Недоверие!
Граждане недоверяют этому государству и его чиновникам.
Отключали интернет. Блокировали доступ к любой информации - получите недоверие граждан вашим действиям!
Граждане вам не доверяют!
Ещё и прекрасно ощущая отодранную до последней снежинки плитку на пустыре перед акиматом и заросшие ледяными надолбами никогда не убираемые тротуары на обычных улицах, где живут люди. Граждане вам не доверяют!
Потому что видят лживость, фальш, коррупцию. развал и полное пренебрежение к своим интересам.
И только на заднем плане где-то далеко уже может сказываться, что мамы и бабушки в СССР закупали сахар весной и в начале лета, "патамушта"
Патамушта патамушта при медвежьем планировании уже развитого и богатого СССР могло вдруг на варенье не оказаться в нужные три недели сахара, так как плановая машина считала потребление равномерным.
Никому в голову в цивилизованных странах не приходит затаривать углы жилья продуктами впрок. Невозможно себе представить немца или жителя северного скандинавского полуострова. или Дании, ищущего в каком магазине "привезли" сахар.
Это удел режимов к которым граждане испытывают устойчивое недоверие.
Три таких режима сейчас нам хорошо знакомы на просторах СНГ
И правильно граждане делают, что недоверяют!
[Исправлено: Серый волк, 21.03.2022 - 10:08]
Только как всегда украли, и на сдачу получилось нанять эдакое "психолохо" с бичёвскими понятиями и не раз пролезающим лексиконом от "затириваться".
Ни родители, ни бабушки выросшие в Кустанае не позволяли себе это выражение "затариваться". Это был сленг приезжих, заплевывавших за выходные слоями асфальт вокруг рынка. Которые дорывались до базара именно затариваться.
Статья абсолютная ложь.
Главная и первейшая причина: Недоверие!
Граждане недоверяют этому государству и его чиновникам.
Отключали интернет. Блокировали доступ к любой информации - получите недоверие граждан вашим действиям!
Граждане вам не доверяют!
Ещё и прекрасно ощущая отодранную до последней снежинки плитку на пустыре перед акиматом и заросшие ледяными надолбами никогда не убираемые тротуары на обычных улицах, где живут люди. Граждане вам не доверяют!
Потому что видят лживость, фальш, коррупцию. развал и полное пренебрежение к своим интересам.
И только на заднем плане где-то далеко уже может сказываться, что мамы и бабушки в СССР закупали сахар весной и в начале лета, "патамушта"
Патамушта патамушта при медвежьем планировании уже развитого и богатого СССР могло вдруг на варенье не оказаться в нужные три недели сахара, так как плановая машина считала потребление равномерным.
Никому в голову в цивилизованных странах не приходит затаривать углы жилья продуктами впрок. Невозможно себе представить немца или жителя северного скандинавского полуострова. или Дании, ищущего в каком магазине "привезли" сахар.
Это удел режимов к которым граждане испытывают устойчивое недоверие.
Три таких режима сейчас нам хорошо знакомы на просторах СНГ
И правильно граждане делают, что недоверяют!
[Исправлено: Серый волк, 21.03.2022 - 10:08]
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