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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24510
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 20:44
#6961
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Цитата:
alex_60:
дороговато.

Меньше, ездить - будем... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8974
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 21:04
#6962
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Цитата:
drakon:
Я рождён в Советском Союзе. Сделан я в СССР...


Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.22 - 00:37
#6963
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Цитата:
drakon:
Меньше, ездить - будем...


да,
да и зачем ездить, подсолнечного масла все равно нет в продаже.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24510
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.22 - 12:11
#6964
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С Новым Годом!
Товарищи... :lol: :oops:
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