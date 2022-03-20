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≡ В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43829
В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 20.03.22 - 23:42
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В синагоге Хабад Любавич Костанай состоялось чтение Свитка Эстэр – "Мегилат Эстэр", что является основной заповедью праздника Пурим, наряду с посылкой яств друзьям, помощью нуждающимся и специальными трапезами в честь праздника.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
841
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 20.03.22 - 23:42
#1
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;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
841
В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 20.03.22 - 23:50
#2
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 21.03.22 - 08:06
#3
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Цитата:
Король Мошиах Костанайской области

Тоже хочу быть Королем Нунавута, если не занято :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
69
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 21.03.22 - 11:39
#4
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ну вот журналисты КН нашли площадку, где их новости читают))
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