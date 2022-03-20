Отправлено: - 10:25

«члены комиссии отклонили предложение по установке мусорных контейнеров, так как данный вид работ не относится к отделу ЖКХ, а это важное условие. Позаботиться о чистоте должно ТОО «Тазалык-2012».

Цитата:Я не знаю, то ли комиссия не врубилась в идею, то ли журналист не правильно привела слова, но РЕЧЬ была не об установке мусорных контейнеров, которые стоят и их опустошает Тазалык, не об поддержании чистоты, которая несомненно хромает. Речь о капитальном РЕМОНТЕ площадки, привидении в цивилизованный вид!Пусть Тазалык ответит какие и сколько мусорных ПЛОЩАДОК (не контейнеров) они отремонтировали? Кто будет это делать когда летом исчезнут ПКСК?Да и обещаю по многолетней традиции посетить все эти "САКРАЛЬНЫЕ" места микрорайона в недалеком будущем, чтобы в очередной раз в акимате случилось собрание, были бесполезные выезды под объективами некоторых газет, случилась разовая акция по наведению чистоты и ...ничего не изменилось в принципе.