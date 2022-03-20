Как только фотографии антисанитарных и переполненных мусорных площадок попадают в СМИ, сразу наблюдается шевеление: собрания в акимате, выезд на места и внезапный десант коммунальщиков. Но внешний вид площадок не меняется годами. Читать новость
«члены комиссии отклонили предложение по установке мусорных контейнеров, так как данный вид работ не относится к отделу ЖКХ, а это важное условие. Позаботиться о чистоте должно ТОО «Тазалык-2012».
Я не знаю, то ли комиссия не врубилась в идею, то ли журналист не правильно привела слова, но РЕЧЬ была не об установке мусорных контейнеров, которые стоят и их опустошает Тазалык, не об поддержании чистоты, которая несомненно хромает. Речь о капитальном РЕМОНТЕ площадки, привидении в цивилизованный вид! Пусть Тазалык ответит какие и сколько мусорных ПЛОЩАДОК (не контейнеров) они отремонтировали? Кто будет это делать когда летом исчезнут ПКСК?
Да и обещаю по многолетней традиции посетить все эти "САКРАЛЬНЫЕ" места микрорайона в недалеком будущем, чтобы в очередной раз в акимате случилось собрание, были бесполезные выезды под объективами некоторых газет, случилась разовая акция по наведению чистоты и ...ничего не изменилось в принципе.
Подкину небольшую ложку дегтя. Неправильно стоящие контейнеры - это не из-за ЖКХ или прочего. Это из-за бомжей. И второй, технический, момент - контейнер для крупногабаритного мусора, для разгрузки, нужно ставить поперек площадки, то есть эту часть контейнерной площадки сделать глубже, если это возможно. И я вот вижу на фото - справа и слева от существующей площадки находятся стоянки для автомобилей. Если удлинить настолько площадку - там же придется убирать эти стоянки?
Ну как сказать... Для выгрузки этого мусора нужно ещё чтобы машина могла подъехать не боком к площадке, а задом. А это - разворотная площадка нужна. В общем, для крупногабаритного груза нужно другое место.
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