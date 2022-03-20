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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43828
Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 20.03.22 - 08:52
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Как только фотографии антисанитарных и переполненных мусорных площадок попадают в СМИ, сразу наблюдается шевеление: собрания в акимате, выезд на места и внезапный десант коммунальщиков. Но внешний вид площадок не меняется годами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10966
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 20.03.22 - 08:52
#1
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Неслушайте. Это всё мутотень. Он вас сбивает с толку, чтобы вы меньше сахару на лето скупали.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
843
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 20.03.22 - 08:59
#2
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:lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8362
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 20.03.22 - 10:25
#3
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Цитата:
«члены комиссии отклонили предложение по установке мусорных контейнеров, так как данный вид работ не относится к отделу ЖКХ, а это важное условие. Позаботиться о чистоте должно ТОО «Тазалык-2012».

Я не знаю, то ли комиссия не врубилась в идею, то ли журналист не правильно привела слова, но РЕЧЬ была не об установке мусорных контейнеров, которые стоят и их опустошает Тазалык, не об поддержании чистоты, которая несомненно хромает. Речь о капитальном РЕМОНТЕ площадки, привидении в цивилизованный вид!
Пусть Тазалык ответит какие и сколько мусорных ПЛОЩАДОК (не контейнеров) они отремонтировали? Кто будет это делать когда летом исчезнут ПКСК?

Да и обещаю по многолетней традиции посетить все эти "САКРАЛЬНЫЕ" места микрорайона в недалеком будущем, чтобы в очередной раз в акимате случилось собрание, были бесполезные выезды под объективами некоторых газет, случилась разовая акция по наведению чистоты и ...ничего не изменилось в принципе.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12188
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 00:46
#4
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Евгений был старинных правил,
Барыг он к совести взывал.
В отчётах он хотел увидеть.
То что ворьё с бюджета в нал.
:lol: :lol:
Это просто банда барыг, у них нет мозга.
Они просто тумблеры на два положения украсть в этом чужом городе, не украсть в этом чужом городе. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12188
Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 00:48
#5
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Догадайтесь с двух раз двухпозиционного тумблера в каком они висят положении! :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 20.03.2022 - 21:53]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15124
Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 01:00
#6
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Подкину небольшую ложку дегтя. Неправильно стоящие контейнеры - это не из-за ЖКХ или прочего. Это из-за бомжей.
И второй, технический, момент - контейнер для крупногабаритного мусора, для разгрузки, нужно ставить поперек площадки, то есть эту часть контейнерной площадки сделать глубже, если это возможно.
И я вот вижу на фото - справа и слева от существующей площадки находятся стоянки для автомобилей. Если удлинить настолько площадку - там же придется убирать эти стоянки?

[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2022 - 08:57]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8362
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 09:22
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Неправильно стоящие контейнеры - это не из-за ЖКХ или прочего.

Не всегда. Перед окнами есть площадка, я порой наблюдаю выгрузку. Рабочие могут поставить криво, могут поставить на кучу мусора под контейнером, плюс полуразрушенное и обледеневшее основание.

Цитата:
Victor Yang:
контейнер для крупногабаритного мусора, для разгрузки, нужно ставить поперек площадки,

возможно и так, это не проблема.

Цитата:
Victor Yang:
справа и слева от существующей площадки находятся стоянки для автомобилей. Если удлинить настолько площадку - там же придется убирать эти стоянки?


Там нет стоянки! Точнее это самовольное оставление машин на газонной части. Заезжают через бордюр, месят грязь, которая куда потом разносится? Правильно на асфальт и во дворы.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8362
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 09:27
#8
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Из жизни этой площадки за последние 3 года














Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8362
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 09:37
#9
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А вот состав так называемого экспертного совета, который посчитал, что такой внешний вид ПЛОЩАДКИ вполне подходит для города:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15124
Евгений ПОЛУЯНОВ: У семи нянек…
Отправлено: 21.03.22 - 09:59
#10
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Цитата:
yudjin:
возможно и так, это не проблема.

Ну как сказать... Для выгрузки этого мусора нужно ещё чтобы машина могла подъехать не боком к площадке, а задом. А это - разворотная площадка нужна. В общем, для крупногабаритного груза нужно другое место.
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