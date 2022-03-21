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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 02:07
Цитата:
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
yudjin: Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 02:43
Цитата:
Украинцы живут на Украине, а вот "хохлы" - по всему свету.
maxsaf:
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
Украинцы живут на Украине, а вот "хохлы" - по всему свету.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:42
Цитата:
Пхпхпх какое неудобство))
Цитата:
Да никто и не оспаривает твой выбор
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:21]
Уже не ваш земляк: Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.
Пхпхпх какое неудобство))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!
Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!
Да никто и не оспаривает твой выбор
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:21]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:46
вот пишут, их нравы
//Канье Уэсту запретили посещать премию "Грэмми", а также выступать на данном мероприятии.
организаторы приняли такое решение после того, как аккаунт Канье Уэста в Instagram был заблокирован.
Представители соцсети заявили, что контент на странице Уэста нарушает ее политику в отношении "разжигания ненависти,"//
//Канье Уэсту запретили посещать премию "Грэмми", а также выступать на данном мероприятии.
организаторы приняли такое решение после того, как аккаунт Канье Уэста в Instagram был заблокирован.
Представители соцсети заявили, что контент на странице Уэста нарушает ее политику в отношении "разжигания ненависти,"//
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:50
Цитата:
а что с ними не так, вопрос в чем?
живут да живут.
maxsaf:
хохлами называет
хохлами называет
а что с ними не так, вопрос в чем?
живут да живут.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:53
Цитата:
Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии. Но в данной ситуации пусть так и будет.
maxsaf:
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?
Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии. Но в данной ситуации пусть так и будет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:55
Цитата:
Как?
Victor Yang:
Но в данной ситуации пусть так и будет.
Но в данной ситуации пусть так и будет.
Как?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:57
так можно до абсурда дойти, для некоторых слово - казах-
кажется оскорбительным.
кажется оскорбительным.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:58
Цитата:
А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять, и плевать на то, что там Юджин понапридумывал?
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:01]
Victor Yang:
Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии.
Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии.
А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять, и плевать на то, что там Юджин понапридумывал?
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:01]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:00
Цитата:
Это его личные проблемы значит. Слово казах не искажено, и не является уничижительным
alex_60:
казах- кажется оскорбительным.
казах- кажется оскорбительным.
Это его личные проблемы значит. Слово казах не искажено, и не является уничижительным
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:03
Цитата:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
alex_60:
а что с ними не так, вопрос в чем? живут да живут.
а что с ними не так, вопрос в чем? живут да живут.
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:24
Цитата:
первое относится ко всем славянам,
второе-
как пишут "эксперды" в этом вопросе ко всем,
это не имеет отношения к национальности.
maxsaf:
на слово "русня", или "ватник"
на слово "русня", или "ватник"
первое относится ко всем славянам,
второе-
как пишут "эксперды" в этом вопросе ко всем,
это не имеет отношения к национальности.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:26
выражение- Ну ты хохол,
звучит чаще в качестве поощрения собеседника.
как находчивого и умеющего выкрутиться из любой ситуации.
звучит чаще в качестве поощрения собеседника.
как находчивого и умеющего выкрутиться из любой ситуации.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:28
Цитата:
смотря с какой интонацией его произнести.
maxsaf:
Слово казах не искажено, и не является уничижительным
Слово казах не искажено, и не является уничижительным
смотря с какой интонацией его произнести.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:29
Цитата:
а извините.
не буду больше в ваши интимные разговоры вступать.
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет
а извините.
не буду больше в ваши интимные разговоры вступать.
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