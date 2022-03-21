Отправлено: - 08:42

Уже не ваш земляк: Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.

Уже не ваш земляк:

Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!

[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:21]

Цитата:Пхпхпхкакое неудобство))Цитата:Да никто и не оспаривает твой выбор