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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 02:07
#10306
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Цитата:
yudjin: Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.

Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое? ;-) :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 02:43
#10307
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Цитата:
maxsaf:
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?

Украинцы живут на Украине, а вот "хохлы" - по всему свету.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:42
#10308
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Цитата:
Уже не ваш земляк: Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.


Пхпхпх :lol:какое неудобство))

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!


Да никто и не оспаривает твой выбор :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:46
#10309
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вот пишут, их нравы
//Канье Уэсту запретили посещать премию "Грэмми", а также выступать на данном мероприятии.
организаторы приняли такое решение после того, как аккаунт Канье Уэста в Instagram был заблокирован.
Представители соцсети заявили, что контент на странице Уэста нарушает ее политику в отношении "разжигания ненависти,"//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:50
#10310
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Цитата:
maxsaf:
хохлами называет


а что с ними не так, вопрос в чем?
живут да живут.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:53
#10311
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Цитата:
maxsaf:
Юджин, забыл перечислить всех кто народ Украины хохлами называет. Или это другое?

Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии. Но в данной ситуации пусть так и будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:55
#10312
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Цитата:
Victor Yang:
Но в данной ситуации пусть так и будет.

Как?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:57
#10313
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так можно до абсурда дойти, для некоторых слово - казах-
кажется оскорбительным.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 08:58
#10314
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Цитата:
Victor Yang:
Я, как этнический украинец, не вижу ничего плохого в этом названии.

А если один этнический русский скажет, что не обижается на слово "русня", или "ватник" - значит можно эти слова к остальным русским применять, и плевать на то, что там Юджин понапридумывал? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.03.2022 - 09:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:00
#10315
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Цитата:
alex_60:
казах- кажется оскорбительным.

Это его личные проблемы значит. Слово казах не искажено, и не является уничижительным
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:03
#10316
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Цитата:
alex_60:
а что с ними не так, вопрос в чем? живут да живут.

Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:24
#10317
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Цитата:
maxsaf:
на слово "русня", или "ватник"


первое относится ко всем славянам,
второе-
как пишут "эксперды" в этом вопросе ко всем,
это не имеет отношения к национальности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:26
#10318
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выражение- Ну ты хохол,
звучит чаще в качестве поощрения собеседника.
как находчивого и умеющего выкрутиться из любой ситуации.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:28
#10319
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Цитата:
maxsaf:
Слово казах не искажено, и не является уничижительным


смотря с какой интонацией его произнести.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 09:29
#10320
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Цитата:
maxsaf:
Это вопрос не вам а Юджину, а он мой вопрос поймет


а извините.
не буду больше в ваши интимные разговоры вступать.
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