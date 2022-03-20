/ интервью президента Беларуси Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS. белорусский президент сделал акцент на возможном мирном соглашении России и Украины . Японский журналист попросил подробнее рассказать о договоре, предложенном Россией Украине. В ответ Лукашенко подчеркнул, что Украина должна стать похожей на Беларусь. "Украина должна стать такой, как Беларусь. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", – заявил президент Беларуси. Он также отметил, что в стране никто не должен ущемлять чьих-либо прав. "И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм. Чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века", – подчеркнул он.//
Согласно какого Закона она хорошая? А и это таки нарушает правила форума, или таки нет? Пожалуйста, вы обьязаны выслать ссылки на почту. Какой пунт какого закона обязывает погоду быть хорошей!? А иначе на вас нужно подать в сут! Если вы не представите своих доказательств...
ну по правилам сайта. посты с одним словом. повтор. в данном случае. недопустимы. и удаляются пять постов с одним словом, это уже уровень вечного бана лет на пять. поделать ничего нельзя. правила сайта.
alex_60: ну по правилам сайта. посты с одним словом. повтор. в данном случае. недопустимы. и удаляются пять постов с одним словом, это уже уровень вечного бана лет на пять. поделать ничего нельзя. правила сайта.
Вы хотите чтобы я вернул беседу, где вы выставили себя идиотом? Зачем, какой смысл в таком самобичевании?)) Если вам там что-то померещилось - так это ваши проблемы. Я дал вам шанс так же удалить ваш бред. Десять лет назад меня тут не было, если че.
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