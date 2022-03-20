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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:26
#10291
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Цитата:
Алиса:

Всё остаюсь, зло должно быть наказано :lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4772
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:35
#10292
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Цитата:
elektron:

:-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:38
#10293
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Я сомневаюсь, что форумные русофобы местные, казахстанцы. Лепят украинские штампы только в путь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 19:01
#10294
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Цитата:
Kairat stayer:
отмечал же 55


фото с празднования?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 20:14
#10295
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должно быть так.

/ интервью президента Беларуси Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS. белорусский президент сделал акцент на возможном мирном соглашении России и Украины
. Японский журналист попросил подробнее рассказать о договоре, предложенном Россией Украине. В ответ Лукашенко подчеркнул, что Украина должна стать похожей на Беларусь.
"Украина должна стать такой, как Беларусь. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", – заявил президент Беларуси. Он также отметил, что в стране никто не должен ущемлять чьих-либо прав. "И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм. Чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века", – подчеркнул он.//
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2875
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 22:28
#10296
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На сон грядущим...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 22:28
#10297
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Цитата:
alex_60:

Я поудалял в "вопросах к редакции..." от греха подальше. Не знаешь чего ожидать
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 22:35
#10298
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Цитата:
А вот отвечать за цитаты из комментариев других пользователей готовы не все



:-o :oops: 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 22:42
#10299
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Цитата:
maxsaf:
погода хорошая


да я вижу.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 22:58
#10300
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Цитата:
Kairat stayer:
Ага, ещё Европе с Америкой швах и кирдык будет наверное.

Как же ты без светоча и рассадника демократии жить-то будешь?! На кого теперь молиться начнёшь?!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 23:00
#10301
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Цитата:
alex_60:
maxsaf: погода хорошая да я вижу.

Согласно какого Закона она хорошая?
А и это таки нарушает правила форума, или таки нет?
Пожалуйста, вы обьязаны выслать ссылки на почту.
Какой пунт какого закона обязывает погоду быть хорошей!?
А иначе на вас нужно подать в сут!
Если вы не представите своих доказательств...
;-) :lol: 8-) :-o :oops:

Цитата:
maxsaf:
от греха подальше. Не знаешь чего ожидать

Это вам в монастырь надобно!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 23:22
#10302
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Цитата:
Редакция защищает от оскорблений пользователей сайта.



:-o :oops: 8-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 23:51
#10303
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Цитата:
Don Julio:
Редакция защищает от оскорблений пользователей сайта.

А вот сейчас особенно смешно было!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 00:25
#10304
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Цитата:
maxsaf:
поудалял в "вопросах к редакции..."


ну по правилам сайта.
посты с одним словом.
повтор. в данном случае.
недопустимы.
и удаляются
пять постов с одним словом,
это уже уровень вечного бана лет на пять.
поделать ничего нельзя.
правила сайта.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.03.22 - 02:01
#10305
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Цитата:
alex_60:
ну по правилам сайта. посты с одним словом. повтор. в данном случае. недопустимы. и удаляются пять постов с одним словом, это уже уровень вечного бана лет на пять. поделать ничего нельзя. правила сайта.

Вы хотите чтобы я вернул беседу, где вы выставили себя идиотом? Зачем, какой смысл в таком самобичевании?)) Если вам там что-то померещилось - так это ваши проблемы. Я дал вам шанс так же удалить ваш бред. Десять лет назад меня тут не было, если че. ;-)
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