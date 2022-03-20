Отправлено: - 02:01

alex_60:

ну по правилам сайта. посты с одним словом. повтор. в данном случае. недопустимы. и удаляются пять постов с одним словом, это уже уровень вечного бана лет на пять. поделать ничего нельзя. правила сайта.

Цитата:Вы хотите чтобы я вернул беседу, где вы выставили себя идиотом? Зачем, какой смысл в таком самобичевании?)) Если вам там что-то померещилось - так это ваши проблемы. Я дал вам шанс так же удалить ваш бред. Десять лет назад меня тут не было, если че.