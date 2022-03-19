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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43828
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1869
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 14:06
#90
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Цитата:
Kairat stayer:
Автохтоны наверное стыдятся, а мигрантам перебежчикам не нужно стыдиться.

Как и местным Байденам. За ту чушь, что они позволяют себе нести.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1471
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 23:40
#91
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А ларчик то просто открывается. Автор просто нашёл очередной повод плюнуть в сторону России.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1885
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 21.03.22 - 01:14
#92
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Цитата:
Mr_negotive:
Тут пришёл казахстанец с карточкой казахстанского банка в магазин, расположенный на территории Казахстана.

Жаль, что этот казахстанец не знал, что вся его карточная система обслуживается дядями, которые находятся далеко за границами Казахстана.
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