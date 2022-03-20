Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 20:14

должно быть так.



/ интервью президента Беларуси Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS. белорусский президент сделал акцент на возможном мирном соглашении России и Украины

. Японский журналист попросил подробнее рассказать о договоре, предложенном Россией Украине. В ответ Лукашенко подчеркнул, что Украина должна стать похожей на Беларусь.

"Украина должна стать такой, как Беларусь. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", – заявил президент Беларуси. Он также отметил, что в стране никто не должен ущемлять чьих-либо прав. "И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм. Чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века", – подчеркнул он.//