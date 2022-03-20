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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:39
Цитата:
Спасибо за заботу о редакции
elektron:
в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.
в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.
Спасибо за заботу о редакции
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1869
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:41
Цитата:
А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?Я не буду называть никаких имён.Но я не буду утверждать, что все водители-дальнобойщики такие.
ПыСы.Кстати, как вы утверждали, вы удалили мой пост, когда я к кое-кому применил такое выражение - человек с низкой социальной ответственностью.
ПыПыСы. Неужели вы не понимаете, что вы сами себя загоняете в угол со своей "беспристрастностью"?!
Тимур Гафуров:
Россия и русский народ - это не одно и то же. Так же как Путин и русский народ - не одно и то же. Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение. Но государство - это не национальность
Россия и русский народ - это не одно и то же. Так же как Путин и русский народ - не одно и то же. Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение. Но государство - это не национальность
А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?Я не буду называть никаких имён.Но я не буду утверждать, что все водители-дальнобойщики такие.
ПыСы.Кстати, как вы утверждали, вы удалили мой пост, когда я к кое-кому применил такое выражение - человек с низкой социальной ответственностью.
ПыПыСы. Неужели вы не понимаете, что вы сами себя загоняете в угол со своей "беспристрастностью"?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:42
Цитата:
Вот здесь не скажу точно - не юрист. Если подадут в суд, то по требованию судьи мы обязаны предоставить личные данные автора комментария. Ну и конечно, объясним позицию редакции в суде.
Victor Yang:
Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой?
Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой?
Вот здесь не скажу точно - не юрист. Если подадут в суд, то по требованию судьи мы обязаны предоставить личные данные автора комментария. Ну и конечно, объясним позицию редакции в суде.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:47
Цитата:
В данном случае адресат вашего оскорбления будет легко опознаваться. В таких случаях комментарии удаляются.
Несколькими страницами ранее Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?
Уже не ваш земляк:
А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?
А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?
В данном случае адресат вашего оскорбления будет легко опознаваться. В таких случаях комментарии удаляются.
Несколькими страницами ранее Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:48
Цитата:
Да че вы с ними возитесь? Всех в бан
Цитата:
Тимур Гафуров:
Да че вы с ними возитесь? Всех в бан
Цитата:
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты",
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:49
На этом прощаюсь до завтрашнего вечера. Чаще отвечать на ваши вопросы не могу - в отпуске дел оказалось больше, чем на работе) Спокойной ночи.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15121
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:49
Цитата:
Тут про буквы латинского алфавита и государство:
Тут про несуществующие заявления о фашизме:
Тут обвинения в тех же преступлениях и оскорбление страны, в которой никогда не жил и о которой знает только по интернету:
Тут снова про "новую свастику" и "фашню":
Пока хватит.
В личку писать не стал - я человек не настойчивый. А тут пусть на суд остальных - может я и не прав, может они согласятся с аргументами редакции. Тем более обсуждение в таком ключе.
[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2022 - 00:01]
Тимур Гафуров:
Если слово "фашист" было использовано в комментарии по отношению к какому-либо политику, тоже пришлите ссылку.
Если слово "фашист" было использовано в комментарии по отношению к какому-либо политику, тоже пришлите ссылку.
Тут про буквы латинского алфавита и государство:
Тут про несуществующие заявления о фашизме:
Тут обвинения в тех же преступлениях и оскорбление страны, в которой никогда не жил и о которой знает только по интернету:
Тут снова про "новую свастику" и "фашню":
Пока хватит.
В личку писать не стал - я человек не настойчивый. А тут пусть на суд остальных - может я и не прав, может они согласятся с аргументами редакции. Тем более обсуждение в таком ключе.
[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2022 - 00:01]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16381
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:51
все потуги напрасны.
человек думает что он первый одел
белый халат.
стандартная ситуация.
человек думает что он первый одел
белый халат.
стандартная ситуация.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:53
Цитата:
Так мы и выясняем политику газеты! Цитата:
И Вам спокойной ночи и хорошего отпуска.
maxsaf:
. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты",
. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты",
Так мы и выясняем политику газеты! Цитата:
Тимур Гафуров:
отпуске дел оказалось больше, чем на работе) Спокойной ночи.
отпуске дел оказалось больше, чем на работе) Спокойной ночи.
И Вам спокойной ночи и хорошего отпуска.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:54
Цитата:
Вопрос к сообществу: на народ Украины - украинцев это правило распространяется?
Хочу переобувшихся посчитать
yudjin:
удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
Вопрос к сообществу: на народ Украины - украинцев это правило распространяется?
Хочу переобувшихся посчитать
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