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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1040
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:39
#3901
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Цитата:
elektron:
в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.

Спасибо за заботу о редакции
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1869
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:41
#3902
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Россия и русский народ - это не одно и то же. Так же как Путин и русский народ - не одно и то же. Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение. Но государство - это не национальность

А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?Я не буду называть никаких имён.Но я не буду утверждать, что все водители-дальнобойщики такие.
ПыСы.Кстати, как вы утверждали, вы удалили мой пост, когда я к кое-кому применил такое выражение - человек с низкой социальной ответственностью.
ПыПыСы. Неужели вы не понимаете, что вы сами себя загоняете в угол со своей "беспристрастностью"?!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1040
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:42
#3903
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Цитата:
Victor Yang:
Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой?

Вот здесь не скажу точно - не юрист. Если подадут в суд, то по требованию судьи мы обязаны предоставить личные данные автора комментария. Ну и конечно, объясним позицию редакции в суде.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1040
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:47
#3904
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?

В данном случае адресат вашего оскорбления будет легко опознаваться. В таких случаях комментарии удаляются.
Несколькими страницами ранее Форум требовал вообще убирать любые оскорбления, в том числе друг друга, по национальности и т.д. Если редакция согласится, то удалять будем даже намёки на оскорбления, в том числе неназванных адресатов. Это же логично?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15906
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:48
#3905
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Да че вы с ними возитесь? Всех в бан :lol:

Цитата:
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты",
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1040
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:49
#3906
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На этом прощаюсь до завтрашнего вечера. Чаще отвечать на ваши вопросы не могу - в отпуске дел оказалось больше, чем на работе) Спокойной ночи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15121
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:49
#3907
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если слово "фашист" было использовано в комментарии по отношению к какому-либо политику, тоже пришлите ссылку.

Тут про буквы латинского алфавита и государство:

Тут про несуществующие заявления о фашизме:

Тут обвинения в тех же преступлениях и оскорбление страны, в которой никогда не жил и о которой знает только по интернету:

Тут снова про "новую свастику" и "фашню":


Пока хватит.

В личку писать не стал - я человек не настойчивый. А тут пусть на суд остальных - может я и не прав, может они согласятся с аргументами редакции. Тем более обсуждение в таком ключе.

[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2022 - 00:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16381
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:51
#3908
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все потуги напрасны.
человек думает что он первый одел
белый халат.
стандартная ситуация.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:53
#3909
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Цитата:
maxsaf:
. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты",

Так мы и выясняем политику газеты! :lol: Цитата:
Тимур Гафуров:
отпуске дел оказалось больше, чем на работе) Спокойной ночи.

И Вам спокойной ночи и хорошего отпуска.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15906
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:54
#3910
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Цитата:
yudjin:
удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.

Вопрос к сообществу: на народ Украины - украинцев это правило распространяется? :lol:
Хочу переобувшихся посчитать ;-)
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