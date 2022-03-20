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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1038
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:39
#3901
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Цитата:
elektron:
в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.

Спасибо за заботу о редакции
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1868
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:41
#3902
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Россия и русский народ - это не одно и то же. Так же как Путин и русский народ - не одно и то же. Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение. Но государство - это не национальность

А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?Я не буду называть никаких имён.Но я не буду утверждать, что все водители-дальнобойщики такие.
ПыСы.Кстати, как вы утверждали, вы удалили мой пост, когда я к кое-кому применил такое выражение - человек с низкой социальной ответственностью.
ПыПыСы. Неужели вы не понимаете, что вы сами себя загоняете в угол со своей "беспристрастностью"?!
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1038
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:42
#3903
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Цитата:
Victor Yang:
Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой?

Вот здесь не скажу точно - не юрист. Если подадут в суд, то по требованию судьи мы обязаны предоставить личные данные автора комментария. Ну и конечно, объясним позицию редакции в суде.
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