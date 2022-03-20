Отправлено: - 23:41

Тимур Гафуров:

Россия и русский народ - это не одно и то же. Так же как Путин и русский народ - не одно и то же. Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение. Но государство - это не национальность

Цитата:А если я выскажу мнение, что некоторые внештатные корреспонденты, ставшие водителями-дальнобойшиками - люди с низкой социальной ответственностью, что мозги им промыла пропаганда, вы такое пропустите?Я не буду называть никаких имён.Но я не буду утверждать, что все водители-дальнобойщики такие.ПыСы.Кстати, как вы утверждали, вы удалили мой пост, когда я к кое-кому применил такое выражение - человек с низкой социальной ответственностью.ПыПыСы. Неужели вы не понимаете, что вы сами себя загоняете в угол со своей "беспристрастностью"?!