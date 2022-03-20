Отправлено: - 23:25

alex_60:

у вас "я считаю". как мантра.

alex_60:

как вы видите основная масса форумчан считают по другому. вам не кажется это странным,?

Цитата:Мне так по должности полагается.Цитата:Пока я вижу, что основная масса ополчилась на пользователя, чье мнение не совпадает в ее мнением. Ни одного доказательства нарушений со стороны этого пользователя мне предоставлено не было.