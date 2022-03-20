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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16377
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:24
Цитата:
особенно если не понимать кто это написал.
Тимур Гафуров:
. В той формулировке, которая была использована в комментарии, оскорбления покупателей нет.
. В той формулировке, которая была использована в комментарии, оскорбления покупателей нет.
особенно если не понимать кто это написал.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:25
Цитата:
Мне так по должности полагается.
Цитата:
Пока я вижу, что основная масса ополчилась на пользователя, чье мнение не совпадает в ее мнением. Ни одного доказательства нарушений со стороны этого пользователя мне предоставлено не было.
alex_60:
у вас "я считаю". как мантра.
у вас "я считаю". как мантра.
Мне так по должности полагается.
Цитата:
alex_60:
как вы видите основная масса форумчан считают по другому. вам не кажется это странным,?
как вы видите основная масса форумчан считают по другому. вам не кажется это странным,?
Пока я вижу, что основная масса ополчилась на пользователя, чье мнение не совпадает в ее мнением. Ни одного доказательства нарушений со стороны этого пользователя мне предоставлено не было.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:26
Цитата:
Значит ли это что по отношению к русскому народу нельзя выражать ненависть, а по отношению к гражданам России - можно?
Цитата:
Да и пусть считает себе на здоровье. Но когда он скатывается в оскорбления - это уже нарушение закона.
Тимур Гафуров:
Россия и русский народ - это не одно и то же.
Россия и русский народ - это не одно и то же.
Значит ли это что по отношению к русскому народу нельзя выражать ненависть, а по отношению к гражданам России - можно?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение.
Если комментатор считает государство и руководство этого государство агрессором и выражает свое отношение к этому явлению - это его мнение.
Да и пусть считает себе на здоровье. Но когда он скатывается в оскорбления - это уже нарушение закона.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:26
Цитата:
Нет, вы неправильно поняли. Мы защищаем пользователей форума от оскорблений. И это не эмоции, а следование правилам сайта
elektron:
Я так понял, Вы даёте добро, что можно форумчан в том числе бичами обзывать?
Я так понял, Вы даёте добро, что можно форумчан в том числе бичами обзывать?
Нет, вы неправильно поняли. Мы защищаем пользователей форума от оскорблений. И это не эмоции, а следование правилам сайта
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8973
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:29
Цитата:
Ну тогда я тоже никого не оскорблю, если назову НГ газетой для бичей
ПС- извиняюсь, бичовская газета.
ПС ПС - лично мне до лампочки или по барабану, что вы пропускаете, в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 18:38]
Тимур Гафуров:
В той формулировке, которая была использована в комментарии, оскорбления покупателей нет.
В той формулировке, которая была использована в комментарии, оскорбления покупателей нет.
Ну тогда я тоже никого не оскорблю, если назову НГ газетой для бичей
ПС- извиняюсь, бичовская газета.
ПС ПС - лично мне до лампочки или по барабану, что вы пропускаете, в конечном итоге это может для вас самих иметь юридическую консенквенцию.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 18:38]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:31
Цитата:
Допустим. Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой? Вместо личного "мне этот магазин не нравится", идет обобщение - "магазин бичевский". На месте франчайзера и франчайзи, можно и в суд подать.
Тимур Гафуров:
По-моему не так.
По-моему не так.
Допустим. Но разве такое определение не является недобросовестной рекламой? Вместо личного "мне этот магазин не нравится", идет обобщение - "магазин бичевский". На месте франчайзера и франчайзи, можно и в суд подать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:32
Цитата:
Конечно такие обобщения - это нарушение. Ссылки пришлите пожалуйста на такие комментарии. Примем меры.
Цитата:
По поводу искажения фамилий политиков я уже ответил - обсудим в редакции.
Если слово "фашист" было использовано в комментарии по отношению к какому-либо политику, тоже пришлите ссылку. Если аргументирует свою позицию, с ним можно спорить, но нарушения здесь нет. Если просто голословно обзывает, то конечно это нарушение.
Victor Yang:
Почему тогда искажение названия страны и фамилии руководителя не считается оскорблением? Кроме того - очень часто идёт обобщение вроде "там все алкоголики", "там все нищие".
Почему тогда искажение названия страны и фамилии руководителя не считается оскорблением? Кроме того - очень часто идёт обобщение вроде "там все алкоголики", "там все нищие".
Конечно такие обобщения - это нарушение. Ссылки пришлите пожалуйста на такие комментарии. Примем меры.
Цитата:
Victor Yang:
Но критика, подправленная эпитетами типа "фашист" и искажение фамилии политиков - это уже оскорбление. Критиковать можно и без таких стилистических фигур.
Но критика, подправленная эпитетами типа "фашист" и искажение фамилии политиков - это уже оскорбление. Критиковать можно и без таких стилистических фигур.
По поводу искажения фамилий политиков я уже ответил - обсудим в редакции.
Если слово "фашист" было использовано в комментарии по отношению к какому-либо политику, тоже пришлите ссылку. Если аргументирует свою позицию, с ним можно спорить, но нарушения здесь нет. Если просто голословно обзывает, то конечно это нарушение.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:34
Цитата:
Чаще всего я понятия не имею, кто скрывается под ником. А модераторы тем более. И искать в комментариях какое-то второе дно мы явно не сможем. Да и незачем это делать.
alex_60:
особенно если не понимать кто это написал.
особенно если не понимать кто это написал.
Чаще всего я понятия не имею, кто скрывается под ником. А модераторы тем более. И искать в комментариях какое-то второе дно мы явно не сможем. Да и незачем это делать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:37
Цитата:
Нельзя и к тем, и к тем. Кто и где выражал ненависть ко всем гражданам России? Дайте ссылку.
Victor Yang:
Значит ли это что по отношению к русскому народу нельзя выражать ненависть, а по отношению к гражданам России - можно?
Значит ли это что по отношению к русскому народу нельзя выражать ненависть, а по отношению к гражданам России - можно?
Нельзя и к тем, и к тем. Кто и где выражал ненависть ко всем гражданам России? Дайте ссылку.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 23:38
Цитата:
Мне очень жаль, что вы выбрали в качестве примера комментарий пользователя, по поводу которого только что возмущались. Но нарушения правил сайта здесь нет.
elektron:
Ну тогда я тоже никого не оскорблю, если назову НГ газетой для бичей
Ну тогда я тоже никого не оскорблю, если назову НГ газетой для бичей
Мне очень жаль, что вы выбрали в качестве примера комментарий пользователя, по поводу которого только что возмущались. Но нарушения правил сайта здесь нет.
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