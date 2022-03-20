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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8968
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:20
#3831
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Цитата:
yudjin:
Полностью поддерживаю.

И я до кучи, полностью поддержу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8968
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:23
#3832
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Цитата:
Victor Yang:

Да согласен, минутная слабость, прошу мой комент 3826 просто игнорировать. ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
872
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:33
#3833
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Цитата:
yudjin:
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.

Полностью поддерживаю. И по поводу "Уважаемых" пользователей - надо бы спрашивать мнение форумчан.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15114
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:40
#3834
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Цитата:
yudjin:
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.

Цитата:
alex_60:
согласен, поддерживаю.


Цитата:
elektron:
И я до кучи, полностью поддержу.

Цитата:
гражданин СССР:
Полностью поддерживаю.



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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16366
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:55
#3835
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Цитата:
elektron:
? Пусть Ильясы пишут тут свои статейки, Боярышниковы свои каменты, А Марусячи


у меня такое мнение ,
что делают это преднамеренно.


Цитата:
yudjin:
В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.


да, и некто Сабыр.
а то он расстроится ,что его не упомянули.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 19:04]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2730
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 19:39
#3836
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Цитата:
гражданин СССР:
yudjin: Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.

Поддерживаю. Сам давно уже стараюсь не вклиниваться в этот бедлам на форуме, нервы целее будут.
Цитата:
alex_60:
Юля Елисеева

Логин у нее ЕлиССева. ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16366
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 19:45
#3837
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Цитата:
Козлов я:
alex_60: Юля Елисеева Логин у нее ЕлиССева.


это не я , я в курсе.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2874
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 21:32
#3838
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Цитата:
yudjin:
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.


Присоединяюсь!
А то до некоторых не доходит, что означает "разжигание"...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15898
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 21:38
#3839
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Цитата:
таноми52:
Присоединяюсь! А то до некоторых не доходит, что означает "разжигание"...

Пол года назад я написал то же самое, слово в слово. Ни один не поддержал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4580
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 21:43
#3840
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Цитата:
maxsaf:
Ни один не поддержал.

___Не созрели тогда ещё .
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