Отправлено: - 18:33

yudjin:

Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.

Цитата:Полностью поддерживаю. И по поводу "Уважаемых" пользователей - надо бы спрашивать мнение форумчан.