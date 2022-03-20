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≡ Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43827
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
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Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8565
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
#1
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Несколько кризисов пережил,ни разу для себя не тарился сахаром,гречкой ,солью и.т.д
Сейчас нету дефицита,любой продукт можно купить,вопрос только в ценнике,сколько это будет стоить.
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1069
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 16:46
#2
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В гаражном погребе картошка и домашние заготовки.
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
Нужны периодически только хлеб, молоко, сметана и мясо. Да и тушёнка тоже есть немного.
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.

[Исправлено: serg kost, 20.03.2022 - 16:47]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
835
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 20.03.22 - 20:33
#3
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Цитата:
Психолог и специалист по психологии кризисных состояний Айгуль Рахметова отмечает, что точно понять факторы, которые толкают людей поддаваться всеобщему ажиотажу на скупку продуктов, сложно и для этого нужны серьезные исследования

Можно из всей статьи оставить только этот абзац. А остальную пустостатейную воду, отдать нуждающимся казахстанцам, покупающих её впрок, потому в отдельных населённых пунктах, её нет.
:-o
А и да, про сахар. После наблюдаемого нами сахарного ожиатажа, у некоторых появяться пару тройку новых хат. Ну или жипов, А у многих других-сахар.
Таки всё по заветам дедушки Маркса: товар-деньги-товар.
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15898
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:05
#4
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Цитата:
serg kost:
Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.

Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15898
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:07
#5
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Самое главное чтобы в Казахстане цена на топливо не росла. ОДКБ щас немного заняты другими делами ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16366
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:12
#6
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Цитата:
maxsaf:погода хорошая


согласен.
извините откорректировал ваше сообщение. от греха подальше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8968
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 21:20
#7
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Цитата:
maxsaf:
Самое главное чтобы в Казахстане цена на топливо не росла. ОДКБ щас немного заняты другими делами

Так для этого и "заморозили" цены на время, пока ОДКБ заняты. :lol:
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