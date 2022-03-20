Отправлено: - 20:33

Психолог и специалист по психологии кризисных состояний Айгуль Рахметова отмечает, что точно понять факторы, которые толкают людей поддаваться всеобщему ажиотажу на скупку продуктов, сложно и для этого нужны серьезные исследования

Цитата:Можно из всей статьи оставить только этот абзац. А остальную пустостатейную воду, отдать нуждающимся казахстанцам, покупающих её впрок, потому в отдельных населённых пунктах, её нет.А и да, про сахар. После наблюдаемого нами сахарного ожиатажа, у некоторых появяться пару тройку новых хат. Ну или жипов, А у многих других-сахар.Таки всё по заветам дедушки Маркса: товар-деньги-товар.