Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 464 из 464«1...462463464
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.22 - 01:04
#6946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наверное в отпуске был все время :lol:

В декретном?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.22 - 21:28
#6947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, ну что там, тебя сосед немец полицай не обижает?
ты же "русский".
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.22 - 21:40
#6948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон, ну что там, тебя сосед немец полицай не обижает? ты же "русский".

Сосед занят, дрова заготавливает)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.22 - 22:05
#6949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сосед занят, дрова заготавливает)

Дождь,на улице - едёт... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.03.22 - 21:21
#6950
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 14.00, езлил по магазинам.
Бензин 2.22 за литр.
В магазинах всё есть.
И сахар, мука, макароны.
Даже туалетная бумага.
Цены - прежние... :lol: ;-) :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.03.22 - 21:22
#6951
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бензин 2.22 за литр.


а где фото?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.03.22 - 00:09
#6952
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а где фото?

Может, когда то - будет... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.03.22 - 13:37
#6953
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже туалетная бумага.


ну это воообще...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.03.22 - 19:06
#6954
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я рождён в Советском Союзе.
Сделан я в СССР... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 18.03.2022 - 22:17]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.03.22 - 21:57
#6955
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо исправить.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.03.22 - 22:19
#6956
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо исправить.

Надо, наверное,очки - надевать... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.22 - 17:52
#6957
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 10.00 часов бензин
стоил 2.17 евро... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.22 - 17:56
#6958
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В двух магазинах масла Подсолнечного и
Рапсового - небыло. Толькл оливковое.
Стоимость от 3.50 до 5.95 Евро... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 19:42
#6959
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
двух магазинах масла Подсолнечного и Рапсового - небыло.


у нас по 1.44 евро в наличии.
сегодня какой то министр немецкий
призвал есть меньше мяса, это точно,
и дышать поменьше, это неточно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.22 - 19:53
#6960
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
10.00 часов бензин стоил 2.17 евро.


дороговато.
у нас,0,31
Профайл
Страница 464 из 464«1...462463464
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS