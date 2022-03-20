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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:25
#10276
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Цитата:
lavprof:
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят.


Ну и я против войны, там нет фашистов. Говорят денацификация, режим не сменят и 45 миллионов на колени никто не поставит.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:26
#10277
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.


Клеветой не занимайся и ярлыки не вешай, не старик и не юнец, отмечал же 55 лет мне.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:36
#10278
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Цитата:
lavprof:
именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять...


Оружие поставляют и продолжат далее, те же комплексы ПВО джавелины, стингеры, дроны и.т.д. На мой взгляд украинцы защищают свою землю от оккупантов. На дворе 21 век, все вопросы можно решить за столом переговоров. Война, на мой взгляд как отдельные форумчане думают, не будет вечной. Посмотрим, эксперты разных стран отмечают, что продлится ещё 3-4 недели.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
426
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:39
#10279
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Цитата:
Kairat stayer:
все вопросы можно решить за столом переговоров

Вы серьезно??? 8 лет! 8, Карл! Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что? Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:41
#10280
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некоторые доморощенные диванные грамотеи похоже думают что показывать свой идиотизм это почетно.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 15:42]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:56
#10281
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Цитата:
alex_60:
некоторые доморощенные диванные грамотеи похоже думают что показывать свой идиотизм это почетно.

Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:56
#10282
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Цитата:
lavprof:
Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?


Выше отметил, что со слов экспертов скоро закончится противостояние, посмотрим.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:02
#10283
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Цитата:
lavprof:
Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что?


Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится. На счёт делимиритизации, скажут достигли цели, мол украинцы в НАТО не войдут, хотя их и ранее никто в ближайшее время не хотел принимать в состав блока. При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:03
#10284
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"


Ничего Чебурнет не за горами, некоторым и гордится нечем будет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:12
#10285
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Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится.

Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогрессЦитата:
Kairat stayer:
При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.

А их и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут. 8-) :lol:

[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 11:13]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:15
#10286
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Цитата:
elektron:
Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогресс


Что, в Германии бегают и кричат что ли? Цитата:
elektron:
Аиз и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут.


Ага, ещё Европе с Америкой швах и кирдык будет наверное.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:59
#10287
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Цитата:
Kairat stayer:
Что, в Германии бегают и кричат что ли?

Ну полная наивность, нет не в Германии. Кстати про Германию, стало опасным русским быть. Вот жеж не задача. А вы дальше верьте, что нацизма нет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 17:06
#10288
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голос америки смотрю языком
доморощенного диванного грамотея
смотрю вещает тут без перерыва.
ждал видать момента вылезти из норы.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4772
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:07
#10289
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Цитата:
elektron:

Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции" - был момент плохого настроения и ты остаешься "жить" на форуме? :oops: (не стала там задавать вопрос, т.к. все же там ветка иного предназначения).
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:16
#10290
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Цитата:
Алиса:
Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции"

Спасибо конечно, не ожидал, но как то теперь всё не от меня зависит. Как редакция поступит. Хотя действительно, расставаться трудно.
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