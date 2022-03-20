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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1861
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 14:38
Цитата:
Выражаю ненависть к русофобам, разжигающим ненависть на страницах НГ.
Тимур Гафуров:
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
Выражаю ненависть к русофобам, разжигающим ненависть на страницах НГ.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:14
Цитата:
главный редактор конкретно встал на защиту русофобов и пропаганды нацизма и фашизма на сайте.
мое мнение.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:32]
Тимур Гафуров:
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
главный редактор конкретно встал на защиту русофобов и пропаганды нацизма и фашизма на сайте.
мое мнение.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:32]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:16
Цитата:
а я по другому и не считаю.
Тимур Гафуров:
Хотите считать это провокацией - пожалуйста
Хотите считать это провокацией - пожалуйста
а я по другому и не считаю.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:23
считаю что редактор, допуская подобное, грубо нарушает данный пункт правил, и законов РК
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:31]
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:27
Цитата:
Место заключения и исполнения: г. Костанай РК
А законом вроде запрещено
alex_60:
Тимур Гафуров: Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
Тимур Гафуров: Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.
Место заключения и исполнения: г. Костанай РК
А законом вроде запрещено
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:34
Да кстати, прошу удалить мою учётную запись, или как там оно у вас правильно называется. С бандерлогами мне однозначно не по пути. Или мне ещё нужно на нг писать?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15114
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:46
Цитата:
Не стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событий, именно событий, а не отношения к ним. То бросания фекалий, то наезды, то ещё что-то.
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться. Правила форума - не догма, а могут подвергаться изменениям.
elektron:
прошу удалить мою учётную запись
прошу удалить мою учётную запись
Не стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событий, именно событий, а не отношения к ним. То бросания фекалий, то наезды, то ещё что-то.
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться. Правила форума - не догма, а могут подвергаться изменениям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:53
Цитата:
Ну не уверен, зачем полоскать, то, что не выполоскать? Пусть Ильясы пишут тут свои статейки, Боярышниковы свои каменты, А Марусячи и дальше убеждают в своей правоте весь мир. Но без меня. Устал я от них
Victor Yang:
е стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событи
е стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событи
Ну не уверен, зачем полоскать, то, что не выполоскать? Пусть Ильясы пишут тут свои статейки, Боярышниковы свои каменты, А Марусячи и дальше убеждают в своей правоте весь мир. Но без меня. Устал я от них
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8358
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:07
Цитата:
Полностью поддерживаю.
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
Victor Yang:
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться.
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться.
Полностью поддерживаю.
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:13
Цитата:
согласен, поддерживаю.
yudjin:
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
согласен, поддерживаю.
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