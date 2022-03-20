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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1861
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 14:38
#3821
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.

Выражаю ненависть к русофобам, разжигающим ненависть на страницах НГ.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:14
#3822
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.



главный редактор конкретно встал на защиту русофобов и пропаганды нацизма и фашизма на сайте.
мое мнение.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:32]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:16
#3823
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Хотите считать это провокацией - пожалуйста


а я по другому и не считаю.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:23
#3824
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считаю что редактор, допуская подобное, грубо нарушает данный пункт правил, и законов РК

2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 17:31]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:27
#3825
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Цитата:
alex_60:
Тимур Гафуров: Выражать ненависть не запрещено правилами сайта.

Место заключения и исполнения: г. Костанай РК

А законом вроде запрещено :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:34
#3826
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Да кстати, прошу удалить мою учётную запись, или как там оно у вас правильно называется. С бандерлогами мне однозначно не по пути. Или мне ещё нужно на нг писать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15114
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:46
#3827
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Цитата:
elektron:
прошу удалить мою учётную запись

Не стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событий, именно событий, а не отношения к ним. То бросания фекалий, то наезды, то ещё что-то.
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться. Правила форума - не догма, а могут подвергаться изменениям.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8966
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 17:53
#3828
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Цитата:
Victor Yang:
е стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событи

Ну не уверен, зачем полоскать, то, что не выполоскать? Пусть Ильясы пишут тут свои статейки, Боярышниковы свои каменты, А Марусячи и дальше убеждают в своей правоте весь мир. Но без меня. Устал я от них ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8358
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:07
#3829
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Цитата:
Victor Yang:
Редакции нужно менять политику, тем более в такое время. Пусть всё остаётся нейтральным и любые наезды, оскорбления друг на друга, на страну, национальность, гражданство, политиков - должны пресекаться.

Полностью поддерживаю.
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 18:13
#3830
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Цитата:
yudjin:
Выдвигаю ТРЕБОВАНИЕ: удалять посты и наказывать их написавших, если в них искажается НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, НАРОДА, ФАМИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТА. В этом неоднократно замечены: Артем Марусич, ПолиграфЪ Боярышников, Юля Елисеева, Мр. негатив.


согласен, поддерживаю.
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