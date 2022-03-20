Отправлено: - 17:53

Victor Yang:

е стоит. Тут и так мало адекватных осталось. Давно уже нет обсуждений каких-то событи

Цитата:Ну не уверен, зачем полоскать, то, что не выполоскать? Пусть Ильясы пишут тут свои статейки, Боярышниковы свои каменты, А Марусячи и дальше убеждают в своей правоте весь мир. Но без меня. Устал я от них