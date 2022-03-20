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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:25
Цитата:
Ну и я против войны, там нет фашистов. Говорят денацификация, режим не сменят и 45 миллионов на колени никто не поставит.
lavprof:
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят.
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят.
Ну и я против войны, там нет фашистов. Говорят денацификация, режим не сменят и 45 миллионов на колени никто не поставит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:26
Цитата:
Клеветой не занимайся и ярлыки не вешай, не старик и не юнец, отмечал же 55 лет мне.
Уже не ваш земляк:
Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.
Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.
Клеветой не занимайся и ярлыки не вешай, не старик и не юнец, отмечал же 55 лет мне.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:36
Цитата:
Оружие поставляют и продолжат далее, те же комплексы ПВО джавелины, стингеры, дроны и.т.д. На мой взгляд украинцы защищают свою землю от оккупантов. На дворе 21 век, все вопросы можно решить за столом переговоров. Война, на мой взгляд как отдельные форумчане думают, не будет вечной. Посмотрим, эксперты разных стран отмечают, что продлится ещё 3-4 недели.
lavprof:
именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять...
именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять...
Оружие поставляют и продолжат далее, те же комплексы ПВО джавелины, стингеры, дроны и.т.д. На мой взгляд украинцы защищают свою землю от оккупантов. На дворе 21 век, все вопросы можно решить за столом переговоров. Война, на мой взгляд как отдельные форумчане думают, не будет вечной. Посмотрим, эксперты разных стран отмечают, что продлится ещё 3-4 недели.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 426
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:39
Цитата:
Вы серьезно??? 8 лет! 8, Карл! Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что? Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?
Kairat stayer:
все вопросы можно решить за столом переговоров
все вопросы можно решить за столом переговоров
Вы серьезно??? 8 лет! 8, Карл! Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что? Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:41
некоторые доморощенные диванные грамотеи похоже думают что показывать свой идиотизм это почетно.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 15:42]
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 15:42]
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- Самара
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- 19.08.21
- Сообщений:
- 1861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:56
Цитата:
Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"
alex_60:
некоторые доморощенные диванные грамотеи похоже думают что показывать свой идиотизм это почетно.
некоторые доморощенные диванные грамотеи похоже думают что показывать свой идиотизм это почетно.
Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 15:56
Цитата:
Выше отметил, что со слов экспертов скоро закончится противостояние, посмотрим.
lavprof:
Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?
Прямо заявил, что не сядет за стол переговоров. Да и как можно что-то решить, если решает не он, а за него?
Выше отметил, что со слов экспертов скоро закончится противостояние, посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:02
Цитата:
Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится. На счёт делимиритизации, скажут достигли цели, мол украинцы в НАТО не войдут, хотя их и ранее никто в ближайшее время не хотел принимать в состав блока. При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.
lavprof:
Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что?
Зеленский обещал закончить всё перед выборами, и что?
Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится. На счёт делимиритизации, скажут достигли цели, мол украинцы в НАТО не войдут, хотя их и ранее никто в ближайшее время не хотел принимать в состав блока. При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:03
Цитата:
Ничего Чебурнет не за горами, некоторым и гордится нечем будет.
Уже не ваш земляк:
Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"
Некоторые ещё и своим возрастом гордятся! Типа:"Смотрите, я до таких лет дожил, а дурак дураком!И мне не мешает это жить! И писать чушь на страницах Форума НГ!"
Ничего Чебурнет не за горами, некоторым и гордится нечем будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:12
Цитата:
Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогрессЦитата:
А их и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 11:13]
Kairat stayer:
Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится.
Скорее всего с денацификацией наверное ничего не получится.
Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогрессЦитата:
Kairat stayer:
При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.
При этом санкции никто снимать не будет, если договорятся ослабят.
А их и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 11:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:15
Цитата:
Что, в Германии бегают и кричат что ли? Цитата:
Ага, ещё Европе с Америкой швах и кирдык будет наверное.
elektron:
Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогресс
Ну не знаю, уже несколько недель не слышу лозунгов, "москаляку на гиляку" уже прогресс
Что, в Германии бегают и кричат что ли? Цитата:
elektron:
Аиз и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут.
Аиз и снимать будет некому. когда всё закончится, эти санкции со свистом прилетят обратно, ещё и извинятся будут.
Ага, ещё Европе с Америкой швах и кирдык будет наверное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 16:59
Цитата:
Ну полная наивность, нет не в Германии. Кстати про Германию, стало опасным русским быть. Вот жеж не задача. А вы дальше верьте, что нацизма нет.
Kairat stayer:
Что, в Германии бегают и кричат что ли?
Что, в Германии бегают и кричат что ли?
Ну полная наивность, нет не в Германии. Кстати про Германию, стало опасным русским быть. Вот жеж не задача. А вы дальше верьте, что нацизма нет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 17:06
голос америки смотрю языком
доморощенного диванного грамотея
смотрю вещает тут без перерыва.
ждал видать момента вылезти из норы.
доморощенного диванного грамотея
смотрю вещает тут без перерыва.
ждал видать момента вылезти из норы.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 4772
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:07
Цитата:
Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции" - был момент плохого настроения и ты остаешься "жить" на форуме? (не стала там задавать вопрос, т.к. все же там ветка иного предназначения).
elektron:
Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции" - был момент плохого настроения и ты остаешься "жить" на форуме? (не стала там задавать вопрос, т.к. все же там ветка иного предназначения).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 18:16
Цитата:
Спасибо конечно, не ожидал, но как то теперь всё не от меня зависит. Как редакция поступит. Хотя действительно, расставаться трудно.
Алиса:
Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции"
Виталь, хочется надеяться, что просьба об удалении в "вопросах редакции"
Спасибо конечно, не ожидал, но как то теперь всё не от меня зависит. Как редакция поступит. Хотя действительно, расставаться трудно.
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