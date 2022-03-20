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≡ «Тобол» начал первую в этом году домашнюю серию чемпионата Казахстана по баскетболу с поражения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43827
«Тобол» начал первую в этом году домашнюю серию чемпионата Казахстана по баскетболу с поражения
Отправлено: 20.03.22 - 16:40
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В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» стартовала первая в этом году домашняя серия игр баскетбольного клуба «Тобол», который в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги встретился с актауским «Каспием».
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
426
Re: «Тобол» начал первую в этом году домашнюю серию чемпионата...
Отправлено: 20.03.22 - 16:40
#1
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эх... тащите, ребятки! можете же
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